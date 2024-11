Explosivo cruce entre Ernesto Tenembaum y Fernando Cerimedo: "Pedófilo" y "HDP"

"Te acusan de haber estado como parte de un golpe de Estado, eso es lo que pasa", expresó el periodista. "¿Sabés por qué me enojo, Ernesto? Porque empezamos la conversación, te estoy explicando algo y al minuto te das vuelta y decís, si vos decís tal cosa, pero te acabo de decir que no, que dije otra cosa. Entonces no lleves siempre la entrevista por ese lado. Estás tergiversando una situación en vivo e indirecto. Y eso no está bueno", respondió el entrevistado.

image.png Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro.

En otro tramo de la entrevista, Tenembaum preguntó si Lula asumió a través del fraude. "Legal es porque el Tribunal Superior Electoral legalmente lo certificó. Para mí no ganó bien. Ahora, yo no puedo ir en contra de la ley. Pero tenían que haber pedido el Código Fuente y si era fraude haber llamado a nuevas elecciones", enumeró Cerimedo.

Fue entonces que el conductor consideró: "O sea, vos estabas pidiendo que los militares intervengan para llamar a nuevas elecciones". Inmediatamente, el clima volvió a calentarse y el empresario lanzó:

¿Te das cuenta cómo querés llevar la conversación? La habilidad que tenés para utilizar palabras ‘intervención militar’ es fantástica. No, los militares tienen que hacerlo, es su trabajo. Vos estás diciendo que yo pedí una intervención militar, Ernesto. No lleves por ahí. No metas palabras que yo no dije. Nunca pedí una intervención militar. Sos un manipulador, Ernesto. Sos un tergiversador de la realidad. Te estoy explicando algo ¿Te das cuenta cómo querés llevar la conversación? La habilidad que tenés para utilizar palabras ‘intervención militar’ es fantástica. No, los militares tienen que hacerlo, es su trabajo. Vos estás diciendo que yo pedí una intervención militar, Ernesto. No lleves por ahí. No metas palabras que yo no dije. Nunca pedí una intervención militar. Sos un manipulador, Ernesto. Sos un tergiversador de la realidad. Te estoy explicando algo

Y siguió: "¿En qué momento la justicia brasileña dice que yo pedí intervención militar? Estás leyendo en vivo algo y estás mintiendo. ¿Cómo no querés que uno se enoje? Ya sé que te gusta provocar".

Tras esto, Tenembaum tuvo la intención de cortar la llamada: "Te agradezco mucho. Lamento mucho. Tenés un problema muy serio. Vos sos un golpista. Te acusa la Justicia brasileña textualmente. Te dice que formaste parte de una conspiración para hacer un golpe de Estado. Vos vas a explicarlo a la Justicia".

Finalmente, antes de que termine la comunicación, Cerimedo replicó con ironía: "Y vos vas a explicar a la Justicia las mentiras que está diciendo de mí. Después no te quejes, Ernesto. Después no te quejes. Porque yo no soy el rey de las fake news. Vos no podés probar ninguna fake news a mí".

Antes de que la producción cortara a comunicación, el ex asesor de Milei le espetó al periodista "Chau, pedófilo", en referencia a los recordados y polémicos dichos de Tenembaum sobre la pornografía infantil. Ante esto, el conductor reaccionó:"Ah, pero pedazo de hijo de puta".

De qué se lo acusa a Fernando Cerimedo

El consultor externo de Milei fue acusado por un juez de la Corte Suprema brasileña de integrar una "organización criminal", con "núcleos de actuación y milicias digitales" en el intento de golpe de Estado que encabezó el ex presidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre de 2022, donde perdió por escasa diferencia con Lula da Silva.

En un escrito de 135 páginas, que se difundió a mediados de febrero, el juez Alexandre de Moraes acusó a 37 personas, incluyendo a Bolsonaro, de planificar y ejecutar un golpe de Estado, para lo cual organizó seis grupos de trabajo.

Uno de ellos estaba integrado por nueve personas, llamado "Núcleo de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral", donde mencionó a Cerimedo, un empresario argentino muy cercano a la familia Bolsonaro, quien además posee varias firmas en la Argentina, incluyendo La Derecha Diario, un medio de referencia de Milei.

Por otro lado, la reciente investigación de la Policía Federal de Brasil concluyó determinó que existe suficiente evidencia para abrir un proceso judicial contra 37 implicados en la trama.

Los delitos por los que están acusados son intento de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado y organización criminal, que contemplan penas que pueden llegar a los 30 años de prisión efectiva.

Dicho documento afirma que "el grupo investigado incluso actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a 'resistir' en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares".

