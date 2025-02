Curiosas campañas de San Valentín: Bautizá a un animal como tu ex por una causa noble

Un ejemplo es el “Love Hurts" ("El amor duele") del Bird Treatment and Learning Center de Anchorage, Alaska. Por $100, los participantes pueden hacer una donación en nombre de su ex y ponerle nombre a una rata muerta, que después va a ser la comida de un halcón en el centro. Y claro, no se trata solo de liberar el estrés: los donantes se llevan de recuerdo el video del raptor devorándose a las ratas.