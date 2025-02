Argentino muerto en Hawaii: Se conoció el escalofriante video del momento del accidente

“Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”, relató el hombre en su posteo de IG.

Según su testimonio, el argentino permaneció sumergido durante 15 minutos antes de que los rescatistas lograran localizarlo y sacarlo a la superficie.

Las imágenes y la reconstrucción de los hechos indican que el joven saltó alrededor de las 18:07, pero al no emerger, el Departamento de Bomberos acudió al lugar a las 18:22 para iniciar el rescate. “Bomberos y rescatistas llevaron el cuerpo en una moto de agua hasta Moanalua”, describió el usuario que grabó el video y presenció el hecho.

IMÁGENES SENSIBLES: UN ARGENTINO MURIÓ LUEGO DE SALTAR DESDE UN ACANTILADO EN HAWAII Y GRABARON EL TRÁGICO MOMENTO

Santiago Bordieu, de 28 años y oriundo de #SanIsidro sufrió un accidente fatal mientras vacacionaba en Oahu. Pese a los intentos, falleció en el hospital.



Santiago Bordieu, de 28 años y oriundo de #SanIsidro sufrió un accidente fatal mientras vacacionaba en Oahu. Pese a los intentos, falleció en el hospital. pic.twitter.com/AKDVCoLTfX — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) February 12, 2025

La carta al argentino que murió

Tras su muerte, uno de sus hermanos, Bautista, subió a su cuenta de Instagram una desoladora carta abierta.

"Querido hermano mío: me cuesta concebir la idea de una vida sin vos al lado mío", comenzó diciendo Bautista en su último posteo de Instagram junto a varias imágenes de su vida con Santiago.

"Fuiste energía pura, fuiste alegría y fuiste amor. Fuiste todo lo que un hermano puede desear. Me enseñaste un lado más pasional, que las cosas no dan lo mismo y que la vida para vivirla hay que sentirla", añadió el joven deportista en otras líneas de su escrito.

"Me enseñaste lo que es la predisposición para ayudar y estar, algo que yo nunca tuve, pero prometo seguir tu legado. Voy a extrañarte en la cancha de Racing con nuestros amigos", aseguró Bautista.

"Prometo mantener vivo tu recuerdo, porque como me enseñaron, quien te quiere te piensa, y yo te voy a amar por siempre. La herida es grande, porque vos lo fuiste", indicó en otro párrafo de su carta.

Y cerró: "Hoy me toca aprender a vivir con un vacío y con un corazón herido que espero sane con el tiempo. Gracias por haberme acompañado en estos 27 años de vida, ha sido un privilegio total el mío. Volá alto hermano mío, que eso siempre fue lo que hiciste. Te voy a extrañar todos los días y te voy a amar por siempre. Te saluda, tu hermano del medio, Bauti".

