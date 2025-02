Potente descargo de Marina Calabró contra LAM: "Humillada y pobre mujer, cero"

"Me han dicho cualquier tipo de adjetivos, está bien. Síganlo diciendo. Puede gustarles o no, pero nada más lejos que la idea de pobre mujer. Soy una mujer que labura, que ha tenido oportunidades, que tiene una hija maravillosa, que ama a su pareja y se siente amada, que tiene una madre divina, una hermana que la banca, amigos. No soy una pobre mujer. La verdad es que ya está. Ya la podríamos ir cortando", concluyó Calabró, respondiéndole a Ángel de Brito quien aseguró que Barbano la humillaba.

Marina Calabró/Rolando Barbano vs. LAM: Rumores de pase dinamitado en A24

En las últimas horas desde LAM indicaron que el pase entre Marina Calabró y Rolando Barbano podría llegar a su fin ante una incómoda puesta en escena que se dio en la tarde de ayer (12/2). Ante esto, ambos conductores salieron a responder y el mismísimo Ángel de Brito, cabeza del ciclo de espectáculos, los cruzó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elejercitodelam/status/1889704928546869354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1889704928546869354%7Ctwgr%5Edc9e38fb2098b62e515242c7065ea99eae30d4c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmarina-calabrorolando-barbano-vs-lam-rumores-pase-dinamitado-a24-n595680&partner=&hide_thread=false Marina Calabro se fue llorando luego de este pase. Se sintio expuesta y no quiere hacerlo mas. #LAM



Barbano la sigue humillando no? pic.twitter.com/ZEaXwOQa1l — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) February 12, 2025

La pareja de A24 protagoniza un pase con ciertos elementos cómicos. En este marco, en la jornada pasada a producción no tuvo mejor idea que pasar al aire el momento donde el periodista ganó un Martín Fierro y no se lo dedicó a la politóloga (que había hecho lo propio previamente) lo cual generó incomodidad en los espectadores.

"Mirá mi cara de odio. Dije: 'Ay, la que se viene'. Me cruzo en el pasillo con José Núñez y me dice: 'Marina mañana vamos a tener que hacer el tema'. Él ya lo tenía en rutina. Me encuentro con Fátima Florez y me dice: 'Tenés razón, estuvo como el culo'", recordó Calabró, mientras que Barbano: "Sí, pero después me la crucé a Fátima Florez, me abrazó, me dio un beso y me dijo: 'Estuviste muy bien'".

Además, bromearon con la posibilidad de que Barbano gane otro premio y este sugirió la idea de tener un discurso ya armado, pero la periodista no se contuvo: "No se olvide de incluirme cuando lo escribe, porque usted es capaz de escribirme y no incluirme tampoco. Lo que sufro con este hombre".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1889774940884267019?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1889774940884267019%7Ctwgr%5Edc9e38fb2098b62e515242c7065ea99eae30d4c3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fmarina-calabrorolando-barbano-vs-lam-rumores-pase-dinamitado-a24-n595680&partner=&hide_thread=false No te preocupes @rbarbano que las cámaras de @elejercitodelam no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer #LAM sigan con su show patético. pic.twitter.com/f5aA5Y0MHQ — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 12, 2025

Ya en la mañana de hoy (12/2), el panelista de LAM Pepe Ochoa aseguró en el streaming Bondi Live:

Después de esto, Marina se fue llorando. Nuestro sonidista vio toda la situación desde afuera, a ella no le gustó nada. Dijo que se sintió expuesta y que no quería hacer más el pase si es de esta índole Después de esto, Marina se fue llorando. Nuestro sonidista vio toda la situación desde afuera, a ella no le gustó nada. Dijo que se sintió expuesta y que no quería hacer más el pase si es de esta índole

Sin embargo, a las pocas horas el dúo recogió el guante durante el pase. "¿Usted sabe cuál es mi fobia principal?", le preguntó Barbano a Calabró. "El bajo rating", contestó entre risas la conductora, ante lo que su pareja respondió, filoso: "No, le tengo más fobia a las cámaras de LAM, le digo la verdad".

"Eso me gustó, tendría que haberlo adivinado. Se los regalamos eso, nos quieren tanto", concluyó en esta misma línea Calabró.

Tras este intercambio quien intervino fue De Brito, quien compartió el clip del momento en su cuenta de X (ex Twitter) y espetó, durísimo: "No te preocupes @rbarbano que las cámaras de @elejercitodelam no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer #LAM sigan con su show patético".

