Se lo tragó el mar de Punta del Este: Argentino en difícil zona

“El hecho ocurrió en el amanecer de este miércoles primero de año, cuando una mujer se metió en el mar y al no hacer pie y perder el equilibrio, dos personas de sexo masculino salieron en su auxilio. Personal de rescate salió a buscarlos y pudo rescatar a la mujer y al amigo. Estarían buscando al marido de la señora“, declaró Alejandro Pérez, vocero de la Armada Uruguaya.

image.png La prefectura pudo rescatar a todos los amigos de Franco, menos a él | GENTILEZA LA DIARIA

Los buzos buscan "el cuerpo" en el mar de Punta del Este

Franco Adrián Toro, de 30 años, tatuador y artista plástico, había viajado con un grupo de amigos hacia Punta del Este y había sido contratado por un local gastronómico de la ciudad para trabajar durante la temporada de verano.

Tras su desparición en el agua de Punta del Este, el Grupo de Buceo de la Armada uruguaya trabaja en donde se lo vio por última vez, una zona conocida como Santa María del Lujan donde descansan los restos de un buque varado hace casi 60 años

"Seguiremos hasta el final", aseguró Carlos Curbelo, coordinador de los guardavidas de Maldonado (Uruguay), ante el programa Bahía Hoy, emitido por La Brújula 24.

Pero este mismo jueves, el capitán de navío Sebastián Sorribas, prefecto de Punta del Este, admitió en declaraciones televisivas que la zona donde buscan el cuerpo de Franco es “muy compleja”, debido a que “ la rompiente no permite bajar en cualquier momento”.

“Es una zona de piedras que tiene varias características distintas en pocos metros. Hay una zona plana, que son 10 o 15 metros de piedra plana, que no se ve porque está debajo del agua, pero no es profundo. Un poco más a la derecha hay un par de ollas de piedra, e inclusive hay un buque encallado desde hace unos 60 años”, describió ante el canal de noticias TN.

image.png GENTILEZA DE IMAGEN LA BRÚJULA 24, área donde buscan al argentino

El área que describe el prefecto se conoce como Santa María del Luján, ubicada entre las playas Brava y El Emir, una zona turística de la ciudad balnearia en donde en sus aguas hay un buque encallado desde hace 60 años.

No tengo determinado hasta cuándo voy a buscar, voy a buscar hasta que agote los medios, hasta que la zona se haya expandido lo suficiente como para que no valga la pena estar acá y haya que buscar más amplio. Pero buscar nunca se deja de buscar

El hombre también comentó que la zona no estaba habilitada para bañarse, por la gran presencia de piedras, pero puede ser que Franco y sus amigos no lo supieran.

“Que sea piedra la dificulta un montón la búsqueda, sobre todo porque no se puede acceder a la totalidad de la punta de piedra”, explicó el titular de la Prefectura Naval uruguaya al evaluar que “técnicamente, es viable, porque hay parte de esta punta que es plana, pero donde está la caldera hay zonas complejas”.

