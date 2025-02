Se derrumba: La película de Los Simuladores de Damian Szifron podría no ocurrir

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1890056283879035096&partner=&hide_thread=false Toda la verdad sobre la película de Los Simuladores en la voz del mismísimo Mario Santos. Duele. pic.twitter.com/wDEAmBrQaL — BLENDER (@estoesblender) February 13, 2025

La serie, estrenada en 2002, se convirtió en un ícono de la televisión argentina. Sus personajes, sus frases y sus ingeniosas resoluciones quedaron grabadas en el imaginario colectivo. Dos décadas después, el sueño de ver a Santos, Ravenna, Medina y Lamponne en la pantalla grande parece desvanecerse, dejando a miles de seguidores con el corazón roto y la esperanza en pausa.

Federico D'Elía tildó de "inexplicable" el éxito descomunal de "Los Simuladores"

Anteriormente, en la noche del miércoles (15/01) Federico D'Elía estuvo como invitado en La noche perfecta y recordó con nostalgia la recordada serie "Los Simuladores". En diálogo con Sebastián Wainreich se explayó cuando le preguntó sobre lo que para algunos es "el mejor programa de la televisión argentina de toda la historia".

"La verdad que yo no siento mucho, qué se yo. O sea, me encanta que suceda. Me gusta lo que pasa con el programa", comenzó explicando el reconocido actor. Si bien confesó que no sabe por qué motivo se convirtió en un éxito, luego argumentó que en esa época ante la inexistencia de las plataformas los televidentes esperaban "tal día" para ver un programa y destacó: "Era ficción".

El conductor quiso ir por más y le preguntó si consideraba que el producto realmente había resultado espectacular y contestó: "Yo creo que nada es tan bueno". "Creo que sí que tenía algo. Algo diferente tenía el programa y lo sigue teniendo porque le sigue pasando a los pendejos que lo ven hoy".

"Hay algo ahí que yo no puedo explicar, que me resulta inexplicable. Que siempre digo que tal vez un sociólogo pueda empezar a analizar y decir: 'Pasó esto'. Porque agarró todas las clases sociales, todas las edades. Digo, abarcó todo. Nada. Es un programa hermoso, creo que está bien hecho. Que es ficción, ficción. Que es un juego", completó posteriormente y reconoció que tenía un toque naif.

