Raro: Ahora Hayden Davis niega coimas a Karina Milei (pese a jactarse en chats)

Recordemos que Davis contó, en diálogo con el streamer Dave Portnoy, el plan para lanzar $LIBRA constaba de 3 pasos. En primer término, un tuit de Milei, que fue el que disparó el escándalo y que luego borró; un video para apoyar el token, que se habría frustrado; y una campaña movilizada por los influences libertarios. Además, sostuvo que sus nexos con el Presidente le instruyeron no reinvertir el dinero hasta que no apareciera "el video de Milei". “El video nunca salió, borró el tweet y dijo que no apoyó el proyecto”. Acá, Davis insistió en que la ganancia generada por el 'rug pull' no le pertenece y cuando se le preguntó "de quién es el dinero", entre balbuceos, el dueño de Kelsen Ventures dijo: "de la Argentina...del equipo de Milei". Demasiado raro todo.

La criptolocura que arrastró al mercado

La mentira o verdad detrás de los chats, sin embargo, es apenas una parte del escándalo. El verdadero lío gira en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que saltó al mercado cuando Javier Milei ya era presidente, y que apoyó públicamente la moneda a través de un posteo en X (ex Twitter). Todo parecía ir viento en popa, con Davis y su empresa moviendo los hilos para que la moneda despegara. En las primeras horas del lanzamiento, las billeteras vinculadas a Davis y a Kelsier Ventures acumularon más de 100 millones de dólares en operaciones, un número descomunal para una criptomoneda que apenas estaba arrancando.

El precio de $LIBRA llegó a alcanzar los 5 dólares en su pico, pero como suele ocurrir en el mundo cripto, la moneda perdió más del 95% de su valor, dejando a miles de inversores con las manos vacías. Como si no fuera suficiente, empeoró las cosas el uso de información privilegiada por parte de Davis para mover el mercado, algo que terminó repercutiendo en el mercado financiero argentino.

image.png El escándalo por $LIBRA no solamente golpeó a los inversores, sino también al mercado argentino. La cripto se disparó con el apoyo de Milei, pero colapsó un 95%, provocando pérdidas millonarias y mucha desconfianza.

La historia de $LIBRA le pasó factura a los inversores, aunque también impactó de lleno en la economía de Argentina. El lanzamiento de la criptomoneda provocó una fuerte presión alcista en el dólar libre, mientras que los bonos y la Bolsa porteña sufrieron una caída estrepitosa. La ironía del asunto es que, mientras el gobierno de Milei intenta dar una imagen de seriedad y transparencia económica, este escándalo cripto se llevó por delante parte de esa credibilidad. A medida que la crisis se profundiza, los argentinos se ven atrapados entre un presidente que se muestra como el "rey de la economía", pero cuyo entorno parece estar metido en un lío financiero.

