Hayden sigue hablando: Los "3 pasos" de $LIBRA y "el dinero es del equipo de Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1891563960203182089&partner=&hide_thread=false Hayden Davis dijo que el plan constaba de tres pasos:



- El tweet de Milei promocionando $LIBRA

- Un video de Milei promocionando $LIBRA (nunca llegó a hacerlo)

- Influencers subiéndose al anuncio (Gordo Dan y Ariel Sbdar cumplieron, cuáles serían los demás?) pic.twitter.com/RTVZ0gO4YS — Marian Herrera (@marianherrrera) February 17, 2025

Además, sostuvo que sus nexos con el Presidente le instruyeron no reinvertir el dinero hasta que no apareciera "el video de Milei". “El video nunca salió, borró el tweet y dijo que no apoyó el proyecto”, cuenta Davis.