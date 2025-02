Javier Milei con su "amigo" Jony Viale: Versiones y polémica

Mucho mejor para la credibilidad del mandatario habría sido una conferencia de prensa con periodistas de diversos medios, pero resulta evidente que Javier Milei no quiso enfrentar preguntas incómodas o incisivas, para las que, quizás, no tendría respuestas convincentes. Al menos podría haber realizado la entrevista en vivo (y no grabada y editada), pero tampoco se animó...