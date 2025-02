¿Alianza contra Alfredo Cornejo? El armado del diario El Editor Mendoza

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MarianoBustos_/status/1884992000874754362&partner=&hide_thread=false Les agradezco a todos los que me han escrito en estos días para felicitarme y ofrecer una mano. Gracias a todos los que trabajaron conmigo en MDZ, a los que siguen y a los que ya se fueron. Gracias a la familia Terranova por hacerme parte durante tanto tiempo de este viaje. (4) pic.twitter.com/x8BQnLukMT — Mariano Bustos (@MarianoBustos_) January 30, 2025

Alfredo Cornejo perdió aliados, y choca con los médicos mendocinos

Urgente24 ya advirtió acerca de lo preocupante que resulta el conjunto de leyes sobre salud pública del gobernador Alfredo Cornejo. Los médicos mendocinos han salido a la calle. Hay que agregar que Cornejo está mermado. No sólo porque su enemigo Omar De Marchi es funcionario de Javier Milei sino porque su coalición Cambia Mendoza ha perdido a los aliados del Partido Socialista.

Comencemos por los médicos.

Médicos mendocinos protestaron este martes 20/02 en la Legislatura provincial por la avanzada de Alfredo Cornejo para eliminar las paritarias y decidir desde el Ejecutivo a quiénes y cuánto se les aumenta el salario.

El pasado jueves 20/02 volverán a la Casa de las Leyes para pedir integrar las comisiones que tratarán los 26 proyectos de ley que integran la reforma de salud.

Claudia Iturbe, secretaria General del sindicato AMProS, encabezó la protesta. “Lejos de transformar el sistema sanitario de la provincia como aseveró el gobernador, este paquete inconstitucional y engañoso, favorece prebendas políticas, eliminando a todos los organismos colegiados como la Junta Calificadora de Méritos, el Jurado de Concursos y la Junta de Reclamos y Disciplina, otorgando el poder exclusivo al político de turno para determinar quienes ingresan al sistema, quienes van a ganar más y el poder de sancionar arbitrariamente según conveniencias políticas“.

image.png Alfredo Cornejo, objetivo de los médicos mendocinos en protesta.

De pronto, pareciera que Cornejo quiere llevar a todo el Estado provincial su modelo vigente en la Justicia, que es un desastre.

Iturbe añadió: “Es un recorte presupuestario de la salud, para poder sacar ciertas profesiones dentro de nuestro régimen y poder decidir sobre los médicos, enfermeros y farmacéuticos. Es una quita de derechos enorme y a la vez dudosa, porque si desean mejorar la salud pública, porqué van a hacer todo lo posible para que dejen lo público”.

Importante:

El del gobernador Cornejo es un pedido de poder absoluto a la Legislatura. Por ello, les solicitamos a los senadores que no voten los superpoderes que ya tuvo Cornejo durante 8 años y en los cuales no ha mejorado la salud. Muy por el contrario, la tormenta perfecta de la que habla el gobernador la produjeron sus 8 años de gobierno, en los que no hubo ningún incremento salarial durante 2020, sacó las Mayores Dedicaciones, puso una ley de Tope Salarial y por ello, los profesionales migraron a San Luis para ganar más dinero El del gobernador Cornejo es un pedido de poder absoluto a la Legislatura. Por ello, les solicitamos a los senadores que no voten los superpoderes que ya tuvo Cornejo durante 8 años y en los cuales no ha mejorado la salud. Muy por el contrario, la tormenta perfecta de la que habla el gobernador la produjeron sus 8 años de gobierno, en los que no hubo ningún incremento salarial durante 2020, sacó las Mayores Dedicaciones, puso una ley de Tope Salarial y por ello, los profesionales migraron a San Luis para ganar más dinero

En tanto, una novedad política: el Partido Socialista, que se sumó a Cambia Mendoza desde el inicio, en 2015, abandonó la coalición partidaria.

Fue el resultado de un debate en el congreso partidario. El mayor cuestionamiento fue que la coalición gobernante (Alfredo Cornejo) o es funcional o es cercano o es connivente con muchas de las políticas que promueve el presidente Javier Milei.

Entre los múltiples planteos les reprochan que hayan votado a favor la Ley Ómnibus.

