Polémicas declaraciones de un jugador de Alianza Lima sobre Boca y Conmebol

Y luego vino la bomba:

“Sabemos que a la Conmebol por marketing le conviene que esté Boca, porque está River también”. Insinuando claramente que Conmebol beneficiará a Boca por esa conveniencia de marketing.

El que siguió con las declaraciones acusatorias fue Néstor Gorosito (vinculado con River por su pasado), que además de haberlas hecho al final del partido de ida las repitió cuando se conoció el árbitro. El hombre que dirigirá es Piero Maza, que es a su vez el que los arbitró ante Nacional en la vuelta, cuando Alianza se impuso 3 a 1 y no hubo polémicas.

image.png Nestor Gorosito también "lloró" por el arbitraje antes del partido. Insólito.

Gorosito dijo lo siguiente sobre el arbitraje:

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”.

Más allá de las sospechas lo cierto es que tanto llanto no le hace bien al fútbol, pero sobre todo al árbitro, que querrá demostrar que no va a beneficiar a Boca y en ese afán capas lo termina perjudicando. Esto no le hace bien al fútbol donde cada vez son más los equipos que usan esta estrategia de ponerse en víctimas para que los ojos estén puestos en el árbitro, en vez de gastar energías en ver cómo pueden ganar en la cancha y no en los micrófonos.

