Guerra total: Alex Caniggia se reconcilió con Melody Luz y Mariana Nannis estalló

Obviamente, Melody no se quedó callada. Le respondió picante: "¡Para Nesquik estoy yo, que soy bien negrita y villera!", y después subió otro posteo más reflexivo, pero con palo incluido: "Soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy acumuladora, mala persona ni mentirosa", escribió, sin nombrarla pero pegando fuerte. Y no fue la primera vez que Melody habló del destrato: hace unos meses, en Infama, contó que Nannis la maltrataba y la llamaba "negrita".

image.png Mariana lanzó una chicana por redes y Melody le respondió sin filtro, con ironía y palos. La guerra sigue, mientras Nannis ahora busca contar su versión en un stream.

Para colmo, ahora Mariana quiere salir a hablar en el streaming de Martín Cirio: "Mañana quiero salir en tu stream un ratito a contar mi verdad, a que se dejen de decir boludeces", le rogó en una historia de Instagram. Está claro que la madre del Emperador está que vuela y quiere dar su versión, pero por ahora nadie le cree demasiado.

Mientras tanto, Alex y Melody se muestran felices, reconciliados y compartiendo momentos en familia con la pequeña Venezia. En una historia, Alex resumió todo con una frase simple pero contundente: "La familia es lo más importante. Cuídenla". Una indirecta más para su mamá, que ya ni disimula el papel de suegra enemiga.

