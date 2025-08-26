¡Acordate! salen subastas del Ciudad en septiembre y octubre

01 de septiembre (11hs)

Mobiliario para oficina, bases desde los $120mil

Seguidilla de subastas de alhajas en Banco Ciudad durante septiembre y octubre Una de las piezas que irán a subasta

ALHAJAS

10 de septiembre (12hs)

35 lotes compuestos por anillos, pulseras, colgantes, entre otros (bases desde los $180mil

15 de septiembre (11hs)

4 lotes compuestos por relojes, pulseras, anillos, entre otros, bases desde los $10mil

29 de septiembre (11hs)

9 lotes compuestos por relojes y anillos, entre otros, bases desde los $5mil

07 de octubre (11hs)

33 lotes compuestos por aros, anillos, colgantes, en oro y piedras preciosas, entre otros, bases desde los $5mil

14 de octubre (11hs)

9 lotes compuestos por gemas -diamantes, perlas, cuarzo, amatistas, nácar, bases desde los $5mil

ARTE

08 de septiembre (12hs)

20 lotes compuestos por porcelanas, pinturas y objetos varios, desde $10mil

16 de septiembre (12hs)

11 lotes compuestos por cuadros y esculturas, desde los$ 65mil

DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CABA

01 de septiembre (11hs)

Terreno en Av. Forest 1045 – Chacarita, CABA (Base US$273mil )

04 de septiembre (11hs)

Terreno urbano en Brasil 3219, CABA (base US$172mil)

05 de septiembre (11hs)

Terreno urbano en Charlone 1645, CABA (base US$271mil )

12 de septiembre (11hs)

Departamento de 2 ambientes en Condarco 1633, CABA (base US$35mil )

BANCO NACIÓN

02 de septiembre (11hs)

Terreno urbano en Malabrigo - Santa Fe (base US$33mil)

03 de septiembre (11hs)

Terreno urbano en Pellegrini - Prov. Buenos Aires (base US$37mil)

09 de septiembre (11hs)

Edificio (Ex Suc. Bancaria) en Junin - Prov. Buenos Aires (base US$107mil )

24 de septiembre (11hs)

Edificio en terreno propio - Miramar, Prov. Buenos Aires (base US$276mil)

PROCURACIÓN GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

17 de septiembre (10hs)

6 Lotes compuestos por departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, en los barrios de Mataderos, Monserrat, Villa del Parque, Chacarita, Almagro y Caballito (bases desde los US$20mil)

PASOS PARA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS DIGITALES

1. Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2. Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/ , en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).

6. Recepción del email de habilitación para poder ofertar.

