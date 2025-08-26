¡Acordate! salen subastas del Ciudad en septiembre y octubre

El Banco Ciudad anunció una nueva ronda de subastas, con amplia variedad de mercaderías, a realizarse durante septiembre y octubre a través de la plataforma de remates online: https://subastas.bancociudad.com.ar/.
La modalidad de subastas públicas del Banco Ciudad permite elegir los objetos de interés entre los catálogos de los distintos rubros (inmuebles, rodados, alhajas, objetos varios) y participar de manera online en los remates de forma ágil y segura desde una PC, teléfono celular o tablet.
¿Cómo participar del remate?
Los interesados deben inscribirse hasta 48 hs hábiles anteriores a la subasta en https://subastas.bancociudad.com.ar/, y realizar la transferencia del monto de caución (monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).
Los detalles de cada subasta están disponibles con fotos y descripción de cada lote en la plataforma digital.
Próximas subastas del Ciudad
BICE
01 de septiembre (11hs)
Mobiliario para oficina, bases desde los $120mil
ALHAJAS
10 de septiembre (12hs)
35 lotes compuestos por anillos, pulseras, colgantes, entre otros (bases desde los $180mil
15 de septiembre (11hs)
4 lotes compuestos por relojes, pulseras, anillos, entre otros, bases desde los $10mil
29 de septiembre (11hs)
9 lotes compuestos por relojes y anillos, entre otros, bases desde los $5mil
07 de octubre (11hs)
33 lotes compuestos por aros, anillos, colgantes, en oro y piedras preciosas, entre otros, bases desde los $5mil
14 de octubre (11hs)
9 lotes compuestos por gemas -diamantes, perlas, cuarzo, amatistas, nácar, bases desde los $5mil
ARTE
08 de septiembre (12hs)
20 lotes compuestos por porcelanas, pinturas y objetos varios, desde $10mil
16 de septiembre (12hs)
11 lotes compuestos por cuadros y esculturas, desde los$ 65mil
DIRECCIÓN GRAL. DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE CABA
01 de septiembre (11hs)
Terreno en Av. Forest 1045 – Chacarita, CABA (Base US$273mil )
04 de septiembre (11hs)
Terreno urbano en Brasil 3219, CABA (base US$172mil)
05 de septiembre (11hs)
Terreno urbano en Charlone 1645, CABA (base US$271mil )
12 de septiembre (11hs)
Departamento de 2 ambientes en Condarco 1633, CABA (base US$35mil )
BANCO NACIÓN
02 de septiembre (11hs)
Terreno urbano en Malabrigo - Santa Fe (base US$33mil)
03 de septiembre (11hs)
Terreno urbano en Pellegrini - Prov. Buenos Aires (base US$37mil)
09 de septiembre (11hs)
Edificio (Ex Suc. Bancaria) en Junin - Prov. Buenos Aires (base US$107mil )
24 de septiembre (11hs)
Edificio en terreno propio - Miramar, Prov. Buenos Aires (base US$276mil)
PROCURACIÓN GRAL. DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
17 de septiembre (10hs)
6 Lotes compuestos por departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, en los barrios de Mataderos, Monserrat, Villa del Parque, Chacarita, Almagro y Caballito (bases desde los US$20mil)
PASOS PARA PARTICIPAR EN LAS SUBASTAS DIGITALES
1. Contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.
2. Registro como usuario en https://subastas.bancociudad.com.ar/, en “Iniciar sesión” (las credenciales son las mismas que Autogestión).
3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/
4. Leer Condiciones de Venta.
5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar (Monto variable dependiendo de las condiciones específicas de cada subasta).
6. Recepción del email de habilitación para poder ofertar.
