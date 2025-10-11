Xi Jinping a Bessent y advirtió "confrontación e intervencionismo" en el acuerdo con Argentina

Francos a Xi Jinping por elevación

En medio de la controversia, el jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, intentó descomprimir la situación al aclarar en diálogo con radio Rivadavia: “No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”. Agregó que “puede ser que en algún tema a Estados Unidos le interese una relación más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver”.

El episodio coincidió con nuevas medidas del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas y restricciones al software procedente de Pekín, que comenzarán a regir el 1 de noviembre. Las disposiciones se conocieron pocas horas después de que el mandatario advirtiera que podría suspender su próxima reunión con el líder chino Xi Jinping.

