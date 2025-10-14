Las tribus indígenas no contactadas del Amazonas de Brasil

Por ejemplo, la tribu conocida como "Massaco", que vive en el estado de Rondônia, en el oeste de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia, es una de las comunidades indígenas que se mantienen aisladas del mundo exterior.

"El Territorio Indígena Massaco fue el primer Territorio Indígena demarcado exclusivamente para pueblos aislados", le dice a BBC Mundo Janete Carvalho, directora de Protección Territorial de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).

image Imágenes inéditas de 2024 que muestran a los Massaco, una tribu jamás antes vista

La directora de Funai, Carvalho, cuenta a la BBC que los Massaco son uno de los 28 pueblos aislados en Brasil de los cuales se tiene confirmación. Del mismo modo, asegura que la fundación supo de la existencia de esta comunidad en octubre de 1988, cuando uno de sus equipos encontró los primeros vestigios de su presencia: huellas, senderos, puntos de recolección de alimentos, actividades de caza.

No tenemos datos demográficos exactos de este pueblo, pero observando los rastros que dejan, el tamaño y número de viviendas, se hace una estimación aproximada de 220 a 270 personas

image Un refugio temporal que forma parte de la dinámica nómada de la comunidad. | BBC

En propias palabras de la experta, los Massaco ocupan todo el territorio de la Tierra Indígena Massaco, que son unas 421.000 hectáreas."Incluso extienden la ocupación a una parte (1/4 del área) de la Tierra Indígena Río Branco que limita con la Tierra Indígena Massaco", expone.

En tanto, Altair Algayer, coordinador de la Funai en esa zona, lleva 30 años dedicado a esa misión de proteger a esas tribus aisladas, señala ante The Guardian que "ahora, con las fotografías detalladas, es posible apreciar el parecido con el pueblo Sirionó, que vive en la orilla opuesta del río Guaporé, en Bolivia".

Pero aún no podemos determinar quiénes son (los Massacos). Hay mucho que sigue siendo un misterio

Dicho esto, a ciencia cierta, lo que se sabe de los Massaco, mediante la fotodocumentación y la recolección de rastros de lanzas, así como de materia orgánica y de chozas abandonadas, es que son nómades, se desplazan según las estaciones del año (disponibilidad de caza, pesca y frutos), construyen refugios temporales con techos de palma y estructuras livianas, y usan trampas de caza elaboradas.

En esta tribu, hay una reserva notable al hacer ruido e intentan mantenerse desapercibidos. Se cree que poseen un conocimiento extremadamente sofisticado de plantas medicinales y venenosas del entorno selvático. Algunas trampas encontradas tienen rastros de toxinas vegetales, lo cual indica un uso controlado de venenos. Se les ha escuchado hablar en lenguas que parecen haber derivado de troncos lingüísticos conocidos (como tupí o pano), pero con gran divergencia.

