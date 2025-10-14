En terrenos inhóspitos de la selva amazónica de Brasil, donde deambulan fieras y bestias, comunidades tribales viven en chozas, usan flechas y lanzas y andan prácticamente desnudos con taparrabos. Tales culturas, de las que poco se conoce, no han tenido contacto con el mundo exterior. Detenidas en el tiempo y en aislamiento voluntario, estas tribus mantienen sus costumbres y cosmovisiones, que en caso contrario serían usurpadas o se mezclarían hasta el punto de desaparecer.
AISLADOS DEL MUNDO
Las tribus indígenas no contactadas del Amazonas de Brasil
En la impenetrable selva amazónica de Brasil, 28 tribus indígenas se desarrollan sin contacto alguno con el mundo exterior, como los Massacos, quienes cuentan con un gran conocimiento de plantas medicinales.
Se estima que alrededor de 114 comunidades indígenas, 28 de las cuales desconocen la cultura del exterior, se encuentran en vastas zonas de la impenetrable selva amazónica, según lo revela la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de Brasil, la que también visibiliza el riesgo que tienen de resultar diezmados si contraen nuevas enfermedades —en caso de contacto con un forastero ya que no están inmunizados— y advierte que en el último tiempo están perdiendo sus tierras ante el avance de los madereros y los agricultores ilegales.
Tribus ocultas en el Amazonas de Brasil: Detenidas en el tiempo
Algunas de las tribus aisladas del Amazonas, como los como los Massaco, los Kawahiva, o los extintos Akuntsu y Tanaru, han sido vistos desde la distancia, a través de helicópteros, drones o aviones, o se ha tenido conocimiento de su existencia mediante rastros o fotodocumentación obtenida por cámaras “trampa” que antropólogos e indigenistas escondieron entre los árboles.
Estas tribus decidieron vivir en aislamiento voluntario para sobrevivir a las masacres que sufrieron sus ancestros durante la colonización portuguesa y española en el nuevo continente, lográndose mantener a salvo en el refugio que ofrece la diversidad de flora y fauna del Amazonas. No sólo evitan el contacto con el “hombre blanco”, al que no conocen salvo por leyendas de sus ancestros, sino que tampoco se relacionan con otras etnias indígenas.
Por ejemplo, la tribu conocida como "Massaco", que vive en el estado de Rondônia, en el oeste de Brasil, cerca de la frontera con Bolivia, es una de las comunidades indígenas que se mantienen aisladas del mundo exterior.
"El Territorio Indígena Massaco fue el primer Territorio Indígena demarcado exclusivamente para pueblos aislados", le dice a BBC Mundo Janete Carvalho, directora de Protección Territorial de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai).
La directora de Funai, Carvalho, cuenta a la BBC que los Massaco son uno de los 28 pueblos aislados en Brasil de los cuales se tiene confirmación. Del mismo modo, asegura que la fundación supo de la existencia de esta comunidad en octubre de 1988, cuando uno de sus equipos encontró los primeros vestigios de su presencia: huellas, senderos, puntos de recolección de alimentos, actividades de caza.
En propias palabras de la experta, los Massaco ocupan todo el territorio de la Tierra Indígena Massaco, que son unas 421.000 hectáreas."Incluso extienden la ocupación a una parte (1/4 del área) de la Tierra Indígena Río Branco que limita con la Tierra Indígena Massaco", expone.
En tanto, Altair Algayer, coordinador de la Funai en esa zona, lleva 30 años dedicado a esa misión de proteger a esas tribus aisladas, señala ante The Guardian que "ahora, con las fotografías detalladas, es posible apreciar el parecido con el pueblo Sirionó, que vive en la orilla opuesta del río Guaporé, en Bolivia".
Dicho esto, a ciencia cierta, lo que se sabe de los Massaco, mediante la fotodocumentación y la recolección de rastros de lanzas, así como de materia orgánica y de chozas abandonadas, es que son nómades, se desplazan según las estaciones del año (disponibilidad de caza, pesca y frutos), construyen refugios temporales con techos de palma y estructuras livianas, y usan trampas de caza elaboradas.
En esta tribu, hay una reserva notable al hacer ruido e intentan mantenerse desapercibidos. Se cree que poseen un conocimiento extremadamente sofisticado de plantas medicinales y venenosas del entorno selvático. Algunas trampas encontradas tienen rastros de toxinas vegetales, lo cual indica un uso controlado de venenos. Se les ha escuchado hablar en lenguas que parecen haber derivado de troncos lingüísticos conocidos (como tupí o pano), pero con gran divergencia.
