ONU: Hamás utilizó la violencia sexual en el atentado del 7/10

Embed ADVERTENCIA: Descripción de violencia sexual perpetrada por Hamás.



Mujeres fueron violadas y asesinadas de la misma forma, a la misma hora y en lugares diferentes durante la masacre del 7 de octubre.



No fueron actos aleatorios, sino premeditados y planificados, explica la… pic.twitter.com/gIzVmjtsb3 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) July 9, 2025

El informe se basa en las investigaciones del Proyecto Dinah, liderado por la profesora Ruth Halperin-Kaddari, la jueza retirada Nava Ben-Or y la coronel Sharon Zagagi-Pinhas, exfiscal militar jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), así como los testimonios de la violencia sexual que brindaron sobrevivientes de intentos de violación en el festival de música Nova y los 15 rehenes liberados tras su cautiverio en Gaza.

También se toman en cuentas las entrevistas a 17 testigos oculares o auditivos de los ataques del 7 de octubre del 2023, así como lo revelado por los terapeutas que atendieron a las víctimas.

Según el informe de la ONU, la violencia sexual perpetrada por Hamás ocurrió en al menos seis locaciones: el festival Nova, la ruta 232, la base militar Nahal Oz, y los kibutzim Re’im, Nir Oz, Kfar Aza y en el cautiverio de los rehenes.

La ONU habla de los crímenes sexuales de Hamás en el 7/10

El borrador del informe anual de la ONU sobre la violencia sexual en zonas de conflicto, habla abiertamente sobre los crímenes sexuales de Hamás como una táctica sistemática en el atentado del 7 de octubre y en el cautiverio de los rehenes.

Dicho documento ha sido formalmente entregado al al Secretario General de la ONU, António Guterres, quien estaría evaluando incluir a la milicia palestina en la “lista negra” del organismo internacional que comprende aquellas organizaciones armadas que utilizan la violencia sexual como táctica de guerra.

El informe describe que “varios cuerpos completamente desnudos o parcialmente desnudos de la cintura para abajo fueron recuperados —en su mayoría mujeres— con las manos atadas, que habían recibido múltiples disparos, a menudo en la cabeza”.

Aunque circunstancial, tal patrón de desvestir y atar a las víctimas puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual Aunque circunstancial, tal patrón de desvestir y atar a las víctimas puede ser indicativo de algunas formas de violencia sexual

image Violación y mutilación genital perpetrada por Hamás | GENTILEZA DE IMAGEN Informe Dinah

Al igual que este documento, en mayo del 2024 la ONU había publicado un informe especial sobre Abusos sexuales cometidos en ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, en el que exponían las vejaciones contra mujeres, niñas y hasta hombres, llevadas a cabo por Hamás.

Los terroristas de Hamas planearon y luego cometieron violaciones a las mujeres. El deseo de circular alrededor del mundo las imágenes de las atrocidades que cometieron nos habla del daño que quisieron cometer Los terroristas de Hamas planearon y luego cometieron violaciones a las mujeres. El deseo de circular alrededor del mundo las imágenes de las atrocidades que cometieron nos habla del daño que quisieron cometer

A menos de un año del atentado, la evidencia de la tortura física, de las mutilaciones y el horror bajo las garras de Hamás, empezaron a salir a la luz. Los relatos de rehenes liberados y sobrevivientes son estremecedores y revelan que hubo abusos sexuales.

“Conocí a otra mujer secuestrada, y perdón por el lenguaje, pero el hijo de puta [terrorista de Hamas] la tocó. No me dejaron abrazarla; no me dejaron abrazarla”, dijo Aviva Siegel, una ciudadana israelí de 64 años, cuando fue liberada en noviembre del 2024.

La sobreviviente reveló a la prensa israeli que vio con sus propios ojos cómo una rehén volvía del baño adolorida y con signos de haber sido abusada sexualmente. Y, agregó:

Había otra mujer soldado allí. La torturaron a mi lado, y yo soy testigo de ello, testigo de lo que pasó allí. Es insoportable Había otra mujer soldado allí. La torturaron a mi lado, y yo soy testigo de ello, testigo de lo que pasó allí. Es insoportable

Tal como sus afirmaciones, otros cientos de testimonios e informes médicos informan que al menos 10 de los civiles israelíes liberados por Hamás, tanto hombres como mujeres, fueron agredidos o abusados sexualmente cuando estaban en cautiverio, según Associated Press.

El diario The Times of Israel y organizaciones no gubernamentales expusieron hasta la fecha varios testimonios de las víctimas de agresión sexual o testigos oculares durante el ataque del 7 de octubre y en el cautiverio. The Times examinó diversos videos de las cámaras corporales de los atacantes de Hamás, de las redes sociales y de las cámaras de seguridad, así como 1.000 testimonios.

“Ron Freger huyó del festival de música cuando Hamas atacó y dijo que escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda. ‘Estaba tirado en un pozo (y) escuché (a una niña) gritar: '¡Me están violando, me están violando!'’, afirma Ronen Tzur, director del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Del mismo modo, un médico israelí que examinó numerosos cadáveres en el atentado de Hamás, ha relatado hallazgos perturbadores. Una niña tendida en el piso con un disparo en la cabeza, las piernas abiertas y pantalones bajos, con lo que parecía semen en la parte baja de la espalda.

Otros cuerpos, con hemorragias masivas alrededor de la ingle con extremidades en ángulos distorsionados. Decenas de cadáveres de mujeres, con desnudos o con la ropa interior ensangrentada.

Todos esos crudos testimonios han quedado documentados en el informe de Médicos por los Derechos Humanos de Israel, el cual expuso que Hamás cometió crímenes sexuales en el festival de música Nova, en las kibutz y en una base militar de Israel.

Según los medios israelíes, muchos de los cuerpos que llegaron a la morgue de emergencia instalada en la base militar de Shura estaban tan gravemente mutilados que la recolección de evidencia física de agresión sexual no fue posible.

Más contenido en Urgente24

Sínodo Cadavérico: Cuando el cádaver descompuesto de un papa fue sometido a juicio

El desastre de las drogas de venta libre: Heroína para la tos y pastillas de cocaína

Taxista Fantasma y El Ahorcado del Cementerio de Chacarita: Dónde deambulan espectros

Eduardo II, monarca "gay": cuando la realeza no salía del closet