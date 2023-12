Cautiverio infernal en Gaza: Abusos sexuales bajo ataques aéreos

image.png Manifestantes israelíes critican en silencio mundial ante los evidentes crímenes sexuales de Hamas en los Kibutz y en Gaza.

El informe del médico corroboró relatos similares compartidos en una reunión el martes 5 de noviembre entre el gabinete de guerra israelí, incluido Benjamin Netanyahu y un grupo compuesto por rehenes recientemente liberados y familiares de los que aún se encuentran detenidos en Gaza.

Según The Times of Israel, Ronen Tzur, director del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, dijo después de la reunión que “fue una reunión inusual".

"Los miembros del gabinete escucharon por primera vez a rehenes liberadas describir las cosas difíciles que están sucediendo en los túneles, incluido el abuso sexual, y el hecho de que los ataques aéreos se están produciendo muy cerca de donde están retenidas las cautivas”.

Israel y USA sostienen que Hamás tuvo la oportunidad de extender la pausa y que se negó a liberar a todas las mujeres detenidas (se calcula unas 20) para que no cuenten las atrocidades sexuales que sufrieron.

Testimonios escalofriantes

El diario israelí recogió algunos de los testimonios de víctimas agresión sexual durante el ataque del 7 de octubre y en cautiverio tras el examen de videos incautados de las cámaras corporales de los atacantes de Hamás, de las redes sociales y de las cámaras de seguridad, así como 1.000 testimonios para llevar a los perpetradores ante la justicia.

“Ron Freger huyó del festival de música cuando Hamas atacó y dijo que escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda. ‘Estaba tirado en un pozo (y) escuché (a una niña) gritar: '¡Me están violando, me están violando!'’, dijo a la AP.

Varios minutos después, escuchó disparos cerca y ella se quedó en silencio, dijo. ‘El sentimiento en ese momento es de total impotencia. Estoy tirado en este agujero y no tengo capacidad para hacer nada. No tengo armas, no tengo nada, estoy rodeado de otras personas que se esconden conmigo y estamos completamente impotentes’, dijo el joven de 23 años de la ciudad de Netanya, en el norte de Israel”.

El mes pasado, el jefe de la policía de Israel presentó a los medios de comunicación internacionales el testimonio grabado de una testigo de violación en el festival de música.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEmilyYZH%2Fstatus%2F1732053416719901112&partner=&hide_thread=false 9. Desgraciadamente la deshonra de cuerpos por parte de los gazatíes el 7/10, no solo se hizo hacia hombres israelíes, sino también hacia mujeres.



En este video se ve como un niño/adolescente escupe sobre el cadáver de Shani Louk. pic.twitter.com/FSYELS4kMR — (@EmilyYZH) December 5, 2023

Con el rostro borroso, aseguró que atestiguó una violación grupal a una mujer mientras yacía en el suelo. Luego, contó que los hombres la levantaron mientras la sangre goteaba de su espalda, le arrancaron el cabello y le cortaron el pecho, jugando con él mientras la asaltaban. “El último hombre le disparó en la cabeza mientras todavía estaba dentro de ella. La mujer en el video describió haber observado a los terroristas mientras fingía estar muerta.”.

Otro médico que examinó numerosos cadáveres en los sangrientos Kibutz, relató hallazgos perturbadores. Una niña tendida en el piso con un disparo en la cabeza, las piernas abiertas y pantalones bajados, con lo que parecía semen en la parte baja de la espalda.

Otros cuerpos tenían una hemorragia masiva alrededor de la ingle con extremidades en ángulos distorsionados. Otros cadáveres de mujeres tenían poca ropa y o ropa interior ensangrentada.

Según medios israelíes, muchos de los cuerpos que llegaron a la morgue de emergencia instalada en la base militar de Shura estaban tan gravemente mutilados que la recolección de evidencia física de agresión sexual, como semen o muestras de ADN, no fue posible.

Asimismo, sostuvieron que, muchas de las mujeres que vivieron de primera mano la agresión sexual y la violación fueron asesinadas o tomadas como rehenes, por lo que no pueden proporcionar la información que requiere ciertas organizaciones mundiales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FItongadol%2Fstatus%2F1732192045337399510&partner=&hide_thread=false Imágenes que no necesitan subtítulos



Los tíos de Kfir y Ariel visitaron por primera vez las casa de los Bibas en el kibutz Nir Oz .

A 60 días del secuestro,por parte de los nazis de #Hamás,exigimos la liberación.

Video completo: https://t.co/1v17QJqAEX#BringThemAllHomeNow pic.twitter.com/yy6OYa0Y78 — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) December 6, 2023

Simcha Greinman, voluntario que ayudó a recoger los restos de las víctimas del asalto a Israel del 7 de octubre dirigido por Hamás, hizo largas pausas al pronunciar esas palabras el lunes en un acto en las Naciones Unidas, segun The New York Times: "El cuerpo de una mujer tenía clavos y diferentes objetos en los órganos femeninos. En otra casa, los genitales de una persona estaban tan mutilados que no podíamos identificar si era un hombre o una mujer”.

El arma desconocida de Hamas

Previo la guerra, Hamás era visto como un grupo terrorista islámico que había jurado destruir a Israel pero sus prácticas fanáticas y crudas, como atentados suicidas con bombas y ataques con disparos contra civiles y soldados israelíes, no contemplaban la violencia sexual.

Ahora Colin P. Clarke, director de investigación de The Soufan Group, una firma consultora global de inteligencia y seguridad afirmó que se reveló un lado oculto y más siniestro de Hamas: el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

Ante la creciente evidencia de sus crímenes, Hamas afirmó el lunes que las acusaciones de violencia sexual eran parte de “campañas sionistas que promueven mentiras infundadas y acusaciones para demonizar la resistencia palestina”.

Frente a la presión de Netanyahu y Biden que criticaron el silencio mundial sobre la violencia sexual de Hamás contra las mujeres israelíes, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, rompió su silencio sobre las acusaciones de delitos sexuales y pidió que las acusaciones fueran “investigadas y procesadas enérgicamente”.

Al día siguiente el grupo de derechos de las mujeres ONU Mujeres emitió un comunicado condenando "inequívocamente los brutales ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre”. "Estamos alarmados por los numerosos relatos de atrocidades basadas en el género y violencia sexual durante esos ataques”.

El lunes, la Misión Permanente de Israel ante la ONU manifestó: “Hamás utilizó la violación y la violencia sexual como armas de guerra. Estas no fueron decisiones espontáneas de profanar y mutilar a niñas y hacerlas exhibir mientras los espectadores vitoreaban; más bien, esto fue premeditado”.

Más contenido de Urgente24

Temor en Córdoba por el hallazgo de un temido artefacto

Gasoducto Norte: Milei arriesga 7 provincias y Bolivia pone presión

Santa Fe y Rosario ligados con pornografía infantil

Chano de Tan Biónica mandó un triste mensaje para sus fans

La metamorfosis (Javier Milei según Franz Kafka)