Foro Mediterráneo: Borrell pide a Israel no "recolonizar Gaza"

A su vez, Borrell aseguró que una salida viable al actual conflicto sería la creación de dos Estados, uno israelí y otro palestino, como lo han planteado en ocasiones lideres internacionales como Vladimir Putin, Joe Biden, Lula Da Silva y el presidente turco Erdogan.

Todo el mundo ha estado de acuerdo en que la solución pasa por la construcción de dos estados Todo el mundo ha estado de acuerdo en que la solución pasa por la construcción de dos estados

Sin embargo, tal funcionario de la UE remarcó que ello está siendo debatido hace 30 años en la comunidad internacional, la que, según él, hizo “muy poco o nada para hacerla realidad"

La pérdida de vidas civiles continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado La pérdida de vidas civiles continuará generación tras generación y funeral tras funeral si no somos capaces de impulsar un acuerdo político que permita hacer realidad lo que tantas veces hemos pregonado

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feuropapress%2Fstatus%2F1729127521168285749&partner=&hide_thread=false #EnDirecto | Borrell señala que "uno de los mayores obstáculos" para acabar con el conflicto es la "colonización ilegal" de Gaza y Cisjordania por parte de Israel: "Israel tiene derecho a la paz y la seguridad, pero eso es incompatible con la extensión ilegal de asentamientos" pic.twitter.com/tatbGiQTK4 — Europa Press (@europapress) November 27, 2023

En ese sentido, Borrell propuso ante sus colegas del Foro unas 4 vías para el desenlace del conflicto Israel-Palestina; el primero, en propias palabras sería “perennizar” la actual tregua de seis días en Gaza (se alargó este lunes ya dos días más) por unos cuantas semanas más, por ejemplo, y destronarle a Hamas la influencia política-militar del enclave –restaurando el control de parte de la Autoridad Palestina legitimada por el propio Israel–

Mientras que las otras tres propuestas para poner fin al conflicto de larga data se relacionan con evitar la "recolonización" de Gaza por parte de Israel, rechazar la "colonización ilegal" en Cisjordania, y que la Autoridad Palestina pueda volver a gobernar Gaza que ha sido “tomada” por la milicia suní Hamas desde el 2008.

En esa misma línea, precisó que es necesaria la ayuda de la comunidad internacional para materializar los dos “Estados” sino de lo contrario "vamos a ver un espacio vacío de poder que va a ser tierra fértil para toda clase de organizaciones violentas, con desplazamiento forzado de gente, con amenazas terroristas, con inseguridad y créanme, los europeos somos los primeros interesados en que eso no ocurra".

Más contenido en Urgente24:

Las playas más tranquilas para vacacionar en Buenos Aires

Napoleón: Parece el Joker, pero es un desastre de 3 horas

Nueva restricción en Mercado Pago preocupa a los usuarios

Honda revivió un éxito de los 90' para conquistar el mercado

La playa paradisíaca de Argentina que muy pocos conocen