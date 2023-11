Preocupa Gaza posguerra: "No hay plan para el día después"

Esa derecha, una vez más representada por miembros del gobierno y partido ultra ortodoxo con influencia como Sionismo Religioso y Otzma Yehudit, expresaron su oposición al vigente acuerdo sobre los secuestrados, en el que Hamas liberará a 50 secuestrados durante una tregua de cuatro días y luego recibirá un incentivo para liberar a más rehenes.

"Es malo para la seguridad de Israel, los secuestrados y los soldados de las FDI", sostuvo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

Levy considera que esa parte radicalizadas de la opinión pública considera que los secuestrados son gente de izquierda, los del kibutz, que no son lugares donde viven gente ultrarreligiosa. “Este no es el electorado del Likud [el partido de derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu] ni de la extrema derecha".

Incluso aseguró: “Podemos escuchar en este momento expresiones de odio, a veces, hacia estos rehenes, creyendo que impiden al ejército dedicarse a su tarea, que es aniquilar a Hamás”.

En ese sentido, “ser de izquierda se reduce a pedir la liberación de los rehenes”. Las multitudinarias marchas de familiares de personas cautivas y la fuerte vituperios contra el gobierno del primer ministro al que le pidieron su renuncia, lo obligaron a ceder y a ubicar como central objetivo la liberación de los rehenes.

“La derecha está a favor de la destrucción de Hamás; la izquierda, la liberación de los rehenes, aunque esto obstaculice las operaciones contra Hamás”, opinó.

Consultado por la catástrofe humanitaria y las altas cifras de muertes desproporcionadas de niños palestinos, el politólogo concluyó que el dolor es tan grande en Israel que no pueden reconocer, ni sentir empatía por las 14.000 muertes palestinas y viceversa. Y también a que la falta de empatía se deba a que el gobierno "no tiene ningún plan".

“No hay ningún plan para el “día después”. "Además, en los medios israelíes casi no se dice nada sobre el impacto de las operaciones en Gaza en la población. Se está produciendo una forma de deshumanización, pero no es nueva”. El sistema político está completamente paralizado".

“Históricamente, desde el colapso de los Acuerdos de Oslo [1993], hemos deshumanizado a los habitantes de Gaza, no sólo negándonos a mirar su suerte en el enclave, sino también mediante simple desprecio. El hecho de que no prestemos atención a la destrucción es una continuación de lo que hemos hecho durante veinte años”.

Gaza postguerra

Estados Unidos ya ha dicho que Israel tendría que mantener una fuerza de seguridad inicial y luego facilitar una gobernanza palestina, Gaza unificada con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. “Un mecanismo sostenido para la reconstrucción en Gaza y un camino”.

Netanyahu se limitó a decir que “tendrá que encontrar un gobierno civil que esté allí”. Pero, en este punto, no mencionó la Autoridad Palestina que tiene un autogobierno limitado en la Cisjordania, con la que mantiene una relación enconada y la que a ojos de USA y otros países árabes sería la opción más factible de gobernar “democráticamente" a Gaza.

Otros han expresado dudas de que la enormemente impopular Autoridad Palestina (que controlaba la Franja antes de que Hamás la derrocara violentamente en 2007) sea lo suficientemente estable o confiable para tomar el control.

image.png 14.000 ya son las muertes palestinas.

Tal como contó Urgente24, ciertos autoridades de derecha israelíes sostuvieron que Israel necesitará mantener una presencia militar dentro de Gaza para prevenir nuevos ataques terroristas. ¿Cómo será el choque entre el gobierno palestino y las bayonetas israelíes?

El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh afirmó que la Autoridad Palestina no regresaría a Gaza “a lomos de un tanque israelí”. Además aseguró que la Autoridad Palestina no se prestará a cooperar sin "una solución para Cisjordania”. Otra condición que impuso: la solución integral incluye elecciones palestinas en Gaza y en Cisjordania (Jerusalén Este incluido) y un gobierno israelí sin Netanyahu. “No es nuestro socio, no nos ve como socios”.

Levy concluyó: “El gran temor es acabar con Gaza sin rumbo, bajo el control de milicias, como Mogadiscio en Somalia. Todavía hay tiempo para cambiar su enfoque. No tenemos elección: debemos llegar a un acuerdo con la Autoridad Palestina para administrar la franja. También debemos dejar de destruir Gaza y matar a miles de personas”.

