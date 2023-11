Putin: Abierto a la 'paz' en Ucrania y habló del "exterminio" en Gaza

Ahora bien, en esta cumbre virtual del G20 Putin también recordó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prohibió por decreto dialogar con su Estado en medio de la guerra y soltó que algunos países se escandalizan con la guerra en Ucrania pero no así con las atrocidades en Gaza por el asedio israelí.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSepa_mass%2Fstatus%2F1727363296083194105&partner=&hide_thread=false Vladímir Putin ha denunciado durante su intervención en la cumbre virtual del G20 que algunos países se escandalizan por el conflicto en Ucrania, pero no por las matanzas en Palestina. pic.twitter.com/Qe2kAtL4xp — Sepa Más (@Sepa_mass) November 22, 2023

"Entiendo que la guerra, la muerte de personas, no puede no conmover. ¿Y el golpe sangriento en Ucrania en 2014 que desembocó en la guerra del régimen de Kiev contra su propio pueblo en el Donbás ? ¿Eso no conmueve?", dijo.

Y Añadió: "Y el exterminio de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza, ¿no impresiona? Y el hecho de que médicos tengan que operar a niños (...), utilizar escalpelos en cuerpos de niños sin anestesia, ¿no impacta? (...) Y que el secretario general de la ONU diga que Gaza se ha convertido en un gran cementerio infantil, ¿no conmueve?".

