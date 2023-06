Vladimir Putin refuerza la seguridad tras impedir la "guerra civil"

imagen.png Vladimir Putin se dirigió a las fuerzas de seguridad y destacó que impidieron una "guerra civil".

Si bien el Grupo Wagner PMC fue un gran sostén de las tropas rusas en las batallas más feroces de la guerra, Putin ahora quiere ahora demostrar su prescindibilidad o irrelevancia

Tal como contó Medusa, rescatado por Urgente24, “el curso de la contraofensiva ucraniana mostró al Kremlin y a todos los demás que el ejército ruso puede luchar sin el PMC de Wagner, a pesar de las fuertes declaraciones de Prigozhin en las redes sociales. Hasta hace poco, argumentó que solo los wagnerianos eran capaces, si no de ganar la guerra, al menos de desbaratar la contraofensiva ucraniana. Muchos creyeron en esto, pero ahora el ejército ruso continúa reteniendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania sin la ayuda de mercenarios, y el recuerdo de la captura de Bakhmut por los wagnerianos es cosa del pasado”.

Otra señal de fortalecimiento, no solo moral sino más tangible, de las fuerzas de seguridad la concedió el jefe del departamento, Viktor Zolotov, tras el discurso del jefe de Estado en la Plaza de la Catedral del Kremlin que adelantó el recibimiento de armas y tanques de La Guardia Nacional, encargada mantener el orden público y la seguridad de los sitios del gobierno.

"Este problema ahora es muy grave. Estamos planteando el problema de que durante la campaña de Chechenia teníamos tanques, y ahora [...]no tenemos tanques. Introduciremos esto en las tropas”.

Prigozhin en Bielorrusia

Por Telegram el líder de Wagner PMC explicó los motivos de su revuelta: "Primero es que queríamos evitar un derramamiento de sangre en Rusia; el segundo es que marchamos en manifestación de protesta, no para derrocar al poder en el país".

En el acto, Putin dijo que estaba "agradecido con el presidente bielorruso Lukashenko" por su contribución a la resolución de la situación" que había surgido con la rebelión del fundador del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin.

Según pudo saber The Guardian, un jet Embraer Legacy 600 registrado en Rusia, que está vinculado al jefe mercenario ruso Yevgeny Prigozhin en documentos de sanciones estadounidenses, voló a Bielorrusia desde Rusia este martes. No hubo indicios inmediatos de quién estaba a bordo y el Kremlin que no tenía información sobre el paradero del líder mercenario.

imagen.png Yevgeniy Prigozhin ya en Bielorrusia; sus súbditos podrán seguirlo o firmar un contrato con el ministerio de defensa.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, tiempo desdés lo confirmó la llegada del mercenario y opinó que los soldados de Wagner podrían proporcionar a Bielorrusia información “invaluable” sobre la guerra aunque aseguró que los “vigilará” de cerca.

“Si sus comandantes vienen a nosotros y nos ayudan… Nos dirán sobre las armas: cuáles funcionaron bien y cuáles no. Y tácticas... cómo atacar, cómo defender... Esto es lo que podemos obtener de Wagner”.

Putin en el discurso del lunes 26 de junio adelantó que el grupo Wagner se cerraría y que sus combatientes deberían elegir firmar un contrato con el Ministerio de Defensa o trasladarse a Bielorrusia.

