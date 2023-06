Vladimir Putin no cierra la puerta al plan de paz africano

"En Rusia sentimos un gran respeto por la posición de principios de los Estados africanos a favor del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad mundiales y regionales, la resolución pacífica de los conflictos y la formación de un modelo más equitativo de relaciones internacionales".

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, tomó la palabra de todos los líderes africanos y le contestó: "Ha llegado la hora para ambas partes de iniciar negociaciones y terminar la guerra. Es de nuestro interés común que esta guerra termine".

¿En qué consiste este plan de paz?

El plan africano prevé la solución pacífica del conflicto, negociaciones de paz, desescalada por ambas partes, reconocimiento de la soberanía de los países según la carta y los principios de la ONU, garantías de seguridad para todos, levantamiento de trabas al movimiento de cereales y fertilizantes de ambos países ,el apoyo humanitario a las víctimas del conflicto, incluido los niños, que "se han convertido en rehenes" y "deben volver" a sus casas, resolver el intercambio de prisioneros. Además garantizar la reconstrucción tras el final del conflicto y colaborar más estrechamente con los países africanos.

También la a suspensión de la orden de arresto contra Putin dictada por el Tribunal Penal Internacional, la retirada de las armas nucleares tácticas que llegan a Bielorrusia y el levantamiento de las sanciones.

https://twitter.com/Alerta_News_/status/1670083843875799043 | Vladimir Putin inició conversaciones con una delegación de países africanos en el Palacio Konstantinovsky en San Petersburgo.



Se espera que el tema principal de conversación sea la solución del conflicto en Ucrania. pic.twitter.com/jR9mW0TeBx — Alerta News (@Alerta_News_) June 17, 2023

Según pudo saber Reuters, en el encuentro Putin dejó en claro que Occidente, y no Rusia, era responsable de la fuerte alza de los precios mundiales de los alimentos a principios del año pasado, que ha afectado especialmente a África.

También que las exportaciones de grano ucraniano desde los puertos del Mar Negro, permitidas por Rusia durante el año pasado, no contribuían en absoluto a aliviar las dificultades de África con los altos precios de los alimentos, ya que se destinaban en su mayor parte a los países ricos.

Y afirmó que Rusia nunca se había negado a mantener conversaciones con la parte ucraniana. Sin embargo, Moscú ha afirmado en repetidas ocasiones que cualquier paz debe tener en cuenta las "nuevas realidades", es decir, su anexión declarada de cinco provincias ucranianas, cuatro de las cuales sólo controla parcialmente.

Tras la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, ha declarado este sábado que Moscú “comparte los principales planteamientos del plan de paz africano”, pero luego el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, manifestó que es difícil de realizar: "La iniciativa de paz propuesta por los países africanos es muy difícil de implementar, es difícil compaginar posiciones".

De todas maneras Moscú no le cerró la puerta a la mediación de los líderes de los países africanos: Peskov afirmó que Rusia intentará negociar y dialogar con los países africanos. "No todos los puntos (del plan africano) pueden compaginarse con los principales elementos de nuestra posición, pero esto no significa que no debamos seguir trabajando", ha agregado.

Putin en el encuentro sostuvo que Moscú está "abierto a un diálogo constructivo con cualquiera que quiera establecer la paz sobre los principios de equidad y reconocimiento de los intereses legítimos de las partes".

