Vladimir Putin en emergencia: Drones atacaron Moscú

"Está claro que estamos hablando de la respuesta del régimen de Kiev a nuestros ataques muy efectivos en uno de los centros de toma de decisiones. Fue un éxito este domingo. No puedo decir más sobre este tema".

La versión fue repetida por Vladimir Putin, quien agregó que el sistema de defensa aérea de Moscú respondió al ataque normalmente, pero su liderazgo militar "todavía tiene algo en lo que trabajar".

Según Putin, las autoridades rusas entienden lo que hay que hacer para “compactar” la defensa aérea de la capital.

Más realista, el jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, confirmó la gravedad de lo sucedido aunque fue extremo en su reclamo:

“Para mí, es tan necesario declarar la ley marcial en Rusia, utilizar todos los recursos de combate destinados a esto, para barrer toda esta célula terrorista de una vez. No hay militares ni políticos en Ucrania, solo terroristas”, escribió en su canal de Telegram.

Kadyrov agregó que el ataque a Moscú no tuvo ningún alcance estratégico o táctico, sino llamar la atención y "ganar puntos de información después de grandes derrotas", y que es necesario responderles no solo con dureza, sino con crueldad.

drones turcos.jpg Drones turcos que a menudo utiliza Ucrania.

Interrogantes

La web opositora rusa Meduza hizo preguntas a un experto militar.

-¿Desde dónde salieron los drones?

-Si la tarea era complicar las operaciones de defensa aérea y rastrear este ataque, deberían haber utilizado una combinación de lanzamientos desde el territorio de Ucrania y desde el territorio de Rusia.

Pero ahora en realidad estamos adivinando, porque no hay información. No sabemos qué tipo de drones eran, qué alcance y dispositivo tenían. En un caso [si los drones fueran lanzados desde el territorio de Ucrania], habría preguntas para la defensa aérea [rusa]: ¿cómo podría el dron volar una distancia tan larga sin que lo advierta la defensa aérea?

Si el lanzamiento se realizó desde el territorio de la Federación Rusa, es una pregunta para el FSB (N. de la R.: en el pasado KGB): ¿cómo se podrían traer y lanzar drones al territorio de Rusia? Es difícil estimar la probabilidad de uno de estos escenarios. En cualquier caso, hay preguntas para las fuerzas del orden rusas.

En mi opinión, es más probable que se hayan lanzado desde el territorio de Ucrania, especialmente porque los drones [desde allí] se lanzan en las regiones de Bryansk y Belgorod. Ellos [los ucranianos] podrían haber encontrado algún tipo de agujero [en la defensa aérea rusa] durante bastante tiempo.

-¿Fue un ataque específico o sólo intimidación?

-No puedo decir esto, porque, aparentemente, ninguno de los drones alcanzó el objetivo. Hay muchos objetivos diferentes [de naturaleza militar] en el suroeste de Moscú, y aún más cerca del centro de la ciudad.

Tampoco está muy claro cuál era el sistema de navegación de estos drones. ¿Estaban volando con una señal de GPS? Sobre Moscú, el GPS no funciona muy bien, especialmente si el dron se detecta de antemano: la señal probablemente se bloqueará.

Si [tenían] navegación inercial , aún es más difícil porque es muy impreciso. Luego, estos drones simplemente caerán en aproximadamente la misma área desde el objetivo, con una diferencia [desde el punto previsto] de cientos de metros o kilómetros, no sé cuál es su posible desviación circular. Probablemente no valga la pena hablar de un sistema de navegación óptica: es demasiado complicado y costoso.

desfile-victoria-rusia-putin.jpg Vladimir Putin dijo que los jefes militares tienen una tarea pendiente.

-¿Qué clase de drones fueron utilizados?

-Realmente no lo sabemos. En al menos una ocasión estuvo equipado con una carga en forma de KZ-6. Es un recurso de ingeniería que se usa para desminar, destruir muros y otros trabajos de ingeniería. Es necesario para atravesar un muro reforzado, refugios de hormigón o metal.

La munición acumulativa debe usarse para atacar vehículos blindados, por ejemplo, o un búnker. Si el golpe se da en un objetivo débilmente fortificado, es mejor, por supuesto, usar una mina terrestre. Si se supone que el proyectil golpeará a tantas personas como sea posible, se utilizan proyectiles de fragmentación.

No sé cuáles fueron los fines y objetivos de este ataque. Ni siquiera sabemos quién lo hizo formalmente. A juzgar por el hecho de que usaron munición acumulativa, aparentemente no querían causar un gran daño a las personas [ubicadas cerca del objetivo], pero querían golpear una estructura grande y fuerte. Pero qué edificio era no está claro.

No sabemos cómo se arregló el fusible de este dron ni cómo se activó este KZ-6. Cuando los ingenieros lo usan, hay un sistema de detonación remota en señal. Es decir, sería lógico suponer que debería haber sido algún tipo de detonador de impacto. Por qué no funcionó no está muy claro.

Si esta [falla del sistema] es el resultado de la interferencia electrónica de la guerra electrónica [rusa], entonces la señal pasó [al dron] a través de algún tipo de interfaz electrónica; es difícil decirlo [con confianza]. Pero lo interesante: la cabeza nuclear de este dron es una especie de granja colectiva. Parece que [quienes lo ensamblaron] tenían explosivos de ingeniería a mano en algún lugar del almacén e intentaron montarlo en un dron. Todo esto parece improvisación y un intento de hacer algo “de rodillas”.

Este dron se hizo en un intento de improvisar de alguna manera, que no tiene nada que ver con la aviación. Esto es realmente curioso, pero no se sabe ni el tipo de dron ni los detalles de su dispositivo.

drones rusos.jpg "Si la tarea era complicar las operaciones de defensa aérea y rastrear este ataque, deberían haber utilizado una combinación de lanzamientos desde el territorio de Ucrania y desde el territorio de Rusia."

-¿Fue una falla de la defensa antiaérea rusa?

-El Ministerio de Defensa ruso afirmó que 8 drones fueron derribados de alguna manera, de los cuales 3 fueron por medio de guerra electrónica y 5 por medio de defensa aérea. Todo esto es cierto en general, si asumimos que solo había 8 de estos drones, y no más, tal como decían algunas publicaciones. Hasta el momento, no hay evidencia de que haya habido más de ellos. Si realmente eran 8 y lograron derribarlos a todos, entonces la defensa aérea rusa y la guerra electrónica en su conjunto funcionaron normalmente.

Otra cosa es si los 3 drones que golpearon los edificios como resultado fueron procesados por guerra electrónica y [como resultado] perdieron el control o intentaron aterrizar, pero se estrellaron contra las viviendas. Esto plantea la pregunta: ¿cómo derribar drones sobre una ciudad densamente poblada como Moscú? ¿Dónde caerán después? Y cómo construir esta defensa, dado que el liderazgo ruso, aparentemente, está tratando de evitar que esta guerra entre en la vida de los moscovitas y residentes de otras ciudades [grandes].

La pregunta principal es por qué [las fuerzas de defensa aérea y guerra electrónica] permitieron que los drones llegaran al Kremlin. ¿Qué pasaría si los derribaran sobre la ciudad? ¿Cuánto más ruidosa y ruidosa sería la historia? Me parece que hasta cierto punto, por supuesto, se las arreglarán. Si hay muchos más de estos drones, es posible que no puedan hacer frente, pero es importante que intenten hacerlo de todos modos, sin importar en qué direcciones vuelen estos drones.

