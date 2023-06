En el oficialismo, en tanto, imitan al zorro: pierde el pelo, en este caso, el sello Frente de Todos para adoptar el de Unión por la Patria, pero no las mañas, entendidas estas como sus interminables peleas internas. El eje Cristina-Massa se enfrenta al que, señala, conformarían Alberto Fernández y Daniel Scioli. El embajador en Brasil le arrancó a Máximo Kirchner su participación y la de su socia Victoria Tolosa Paz en una PASO y un piso más bajo del que el hijo de la Vice proponía para la incorporación de dirigentes de la lista perdedora a la nómina definitiva de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. El hijo de la Vice -en sintonía con Massa, que quiere un único candidato en la primaria- amenazó con llevar ese mínimo al 40% para desincentivar una mayor participación en la competencia interna. El sector de Scioli, que reclamaba un piso del 20%, le arrebató a Máximo uno del 30% gracias a la advertencia de que si no se respetaba un mínimo razonable, judicializaría la cuestión, lo que detonó el enojo de madre e hijo que se materializó en un comunicado del PJ bonaerense primero, en el que se acusó de “vanidades” y se apuntó al Presidente, y en declaraciones de la Vice luego, que desde Santa Cruz deslizó que el mandatario genera “conflictividad” hacia dentro de la flamante UP. El fastidio era a su vez un reflejo de la derrota de esa facción que no pudo-todavía- bajar a Scioli, lo que llevaría al peronismo a definir su postulante presidencial en una interna por primera vez en 35 años. El único antecedente fue aquella competencia entre Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1988.