Guerra en el Kremlin: Vladimir Putin en problemas

Según la agencia, Kiev está concentrando unidades de la 35ta. brigada y la 36ta. brigada de infantería de marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania (APU) en las líneas de partida de las operaciones ofensivas.

Serguéi Shoigú, ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu.

Según el Ministerio de Defensa, las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra los almacenes de almacenamiento de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los artilleros de las Fuerzas Armadas de RF también volaron un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Avdiyivka, Donetsk (RPD).

El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, dijo que Putin fue informado sobre la situación. “Se están tomando las medidas necesarias”, dijo el portavoz del Kremlin.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB) abrió una investigación criminal tras las declaraciones de Prigozhin, informó el Comité Nacional Antiterrorista (NAC). “Las acusaciones difundidas en nombre de Yevgeny Prigozhin no tienen base”, subrayó el comité.

El general Sergei Surovikin, comandante en Jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, ex comandante del Grupo Conjunto de Fuerzas Rusas, pidió a los combatientes de Wagner PMC que no compliquen la situación. El video fue publicado en el canal de Telegram del comandante militar Andrey Rudenko:

"Les insto a que se detengan, el enemigo solo está esperando que la situación política interna empeore en nuestro país. No se puede hacer el juego al enemigo en este momento difícil para el país".

"Hasta que sea demasiado tarde, no es necesario y necesario hacer esto, obedecer la voluntad y la orden del presidente de Rusia elegido popularmente, detener las columnas, devolverlas a sus lugares de despliegue”".

Sergei Surovikin.jpg General Sergei Surovikin, comandante en Jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.

Textual

El discurso de Prigozhin suena como un anuncio sobre el comienzo de un golpe militar (aunque parece que los golpes no comienzan con tanto preaviso). Transcripción completa de la web opositora rusa Meduza:

23 de junio. 21:09

Nos engañaron vilmente y trataron de privarnos de la oportunidad de defender nuestros hogares. Estábamos dispuestos a hacer concesiones al Ministerio de Defensa, a entregar nuestras armas, a encontrar una solución sobre cómo seguiríamos defendiendo al país. Pero esta escoria no se calmó. Hoy, al ver que no estamos quebrantados, lanzaron ataques con cohetes contra nuestros campamentos de retaguardia. Murió una gran cantidad de combatientes, nuestros compañeros de armas. Decidiremos cómo responderemos a esta atrocidad. El siguiente paso es nuestro.

23 de junio. 21:25

El consejo de comandantes de la PMC de Wagner tomó una decisión. Hay que frenar el mal que lleva la cúpula militar del país. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra "justicia" y se la devolveremos. Por lo tanto, aquellos que destruyeron a nuestros muchachos hoy, aquellos que destruyeron decenas, muchas decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados.

No le pido a nadie que se resista. Todos los que intenten oponer esta resistencia ... Lo consideraremos una amenaza y lo destruiremos de inmediato. Incluidos los obstáculos que se interpusieron en nuestro camino. Cualquier avión que veamos sobre nuestras cabezas. Les pido a todos que mantengan la calma y no sucumban a las provocaciones, quédense en sus casas. Es recomendable no salir a la calle por el recorrido de nuestra ruta.

Después de que terminemos lo que empezamos, volveremos al frente para defender nuestra patria. El poder presidencial, el gobierno, el Ministerio del Interior, la Guardia Nacional y otras estructuras seguirán funcionando de manera habitual. Nos ocuparemos de aquellos que destruyen a los soldados rusos y regresan al frente. Se restaurará la justicia en las tropas, y después de eso, la justicia para toda Rusia.

23 de junio. 21:41

Shoigu acaba de huir cobardemente de Rostov. A las 21:00 corrió - cobardemente, como una mujer. Para no explicar por qué levantó helicópteros para destruir a nuestros muchachos, por qué lanzó ataques con misiles. Esta criatura será detenida.

23 de junio. 21:49

Somos 25 mil y vamos a averiguar por qué está el caos en el país. Se esperan 25 mil como reserva táctica, y la reserva estratégica es todo el ejército y todo el país. Todos los que quieran unirse, debemos terminar con esta desgracia.

23 de junio. 22:15

Los detalles comenzaron a surgir. El Ministro de Defensa llegó especialmente a Rostov para llevar a cabo una operación para destruir el PMC de Wagner. Usó artilleros y pilotos de helicópteros en la oscuridad para destruirnos.

23 de junio. 22:29

Esto no es un golpe militar. Esta es una marcha de la justicia. Nuestras acciones no interfieren con las tropas.

23 de junio. 22:39

La mayoría de los militares nos apoyan firmemente. Los mensajes son “¡Gracias chicos! Finalmente, la justicia vendrá en el ejército. Finalmente, lograrás que nos den munición y que dejen de tirarnos por carne. Acaba de llegar información: en la morgue de Rostov, el Ministro de Defensa ordenó ocultar dos mil cuerpos que se almacenan allí para no mostrar pérdidas.

24 de Junio. 02:03

Según la situación actual. Hoy fuimos alcanzados por un ataque con cohetes. Después de eso, los helicópteros trabajaron. Después de eso, la artillería. Las órdenes provinieron del Jefe del Estado Mayor General sobre la destrucción de los PMC de Wagner después de una reunión con el Ministro de Defensa Shoigu, en la que tomaron esta decisión: destruir las unidades recalcitrantes que están listas para defender su patria, pero sus culos no están .

Por el momento, hemos cruzado las fronteras estatales en todos los lugares. Los guardias fronterizos salieron al encuentro y abrazaron a nuestros combatientes. Ahora estamos entrando en Rostov. Las divisiones del Ministerio de Defensa, o mejor dicho, los reclutas, que fueron arrojados para bloquear nuestro camino, se hicieron a un lado. No peleamos contra los niños. No matamos niños. Los niños son asesinados por Shoigu, lo que arroja a la guerra a soldados no entrenados, incluidos reclutas. Puso a muchachos de dieciocho años contra nosotros. Todos son buenos para nosotros como hijos y nietos. Entonces estos chicos vivirán y volverán con sus madres.

Luchamos solo con profesionales. Pero si alguien se interpone en el camino, destruiremos todo lo que se interponga en el camino. Llegamos a todos. No hay necesidad de escupir en esta mano. Seguimos, vamos hasta el final.

En cuanto a las declaraciones sobre las detenciones. Esto es fraternidad, esto es justicia, esto es honor, esto es conciencia, lo que tenemos. Y cuando haces declaraciones, no tienes esos sentimientos. Han sido destruidos, estos sentimientos. Por lo tanto, no puedes entender nada más que la traición.

24 de Junio. 02:29

El Jefe del Estado Mayor acaba de dar la orden de subir los aviones y abrir fuego contra las columnas que se mueven entre vehículos pacíficos, entre camiones. No le importa a quién mata. Han estado matando a sus civiles durante un año y medio, en lugar de luchar contra el enemigo. Quiero dar las gracias a los pilotos, que, como se acaba de saber, se negaron a cumplir órdenes criminales.

------------------------

