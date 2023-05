Delfina Wagner: Del anti piquete al vs. FIT y América TV

El FIT saltó sin dudarlo:

Entre los furiosos se destacó la militante del Frente de Izquierda Tatiana Fernández Martí, que le dedicó varios tuits en los que la tildó de “facha” y la desafió a participar en la Marcha Federal que se realizará mañana en Buenos Aires por trabajo.

https://twitter.com/tatious_/status/1658602406567895044 Vi el video de @delfinawagner_ y me indigné. Es más fácil agarrarsela con los pobres que cortan la calle, que con el verdadero responsable de este desastre: El Estado. Te espero en la Marcha Federal, Delfina: Mañana medio millón de piqueteros van a copar Buenos Aires por trabajo pic.twitter.com/XtthKy1Szh — Tatiana Fernández Martí (@tatious_) May 16, 2023

Y dijo: “ Mientras los salarios no suben. ¿Entonces qué queres? ¿Qué la gente se resigne, que acepte esa realidad? Bueno, eso no va a pasar. Porque este pueblo no se resigna. Lucha. De todas formas, a mí no me sorprende que lo digas, porque es tu partido el que quiere dinamitar todos nuestros derechos; privatizar salud, educación, barrer las indemnizaciones y todos los derechos humanos. ¿Sabes cómo los conquistamos? Haciendo piquetes, huelgas y movilizaciones en la calle. Si sos tan viva, te espero a vos y todos los liberfachos el miércoles en la marcha federal ”. Y agregó: “ La vida no son las redes sociales ”.

América TV también saltó como un avispero:

image.png

Luisa Albinoni, la actriz y panelista del programa Desayuno Americano de América TV, contó de invitada a Wagner. Albinoni le reprochó su falta de respeto hacia los manifestantes y le recordó que ella vivió la dictadura y la represión.

Wagner le respondió que era una generación nueva que ya superó la dictadura y que no quería saber más nada con los hijos y nietos de los montoneros y los guerrilleros. Albinoni se indignó y le gritó: “No me faltes el respeto, carajo".

image.png

Por su lado, Delfina Wagner criticó cuántas personas son realmente argentinos en la marcha y luego lo repitió en sus redes sociales. Y pese a que fue tratada de xenofóbica, ella se justificó con argumentos que ya había repetido anteriormente:

“ Nuestra constitución garantiza el derecho a los extranjeros de venir a Argentina a comerciar y trabajar, no a hacer piquetes y cortar las calles sin ninguna represalia. No es xenofobia, es hacer cumplir nuestra ley ”.

-------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24