https://twitter.com/PatoBullrich/status/1659256094542135296 Atacan porque saben que conmigo se les acaban sus privilegios. Es lo único que realmente defienden hace décadas. pic.twitter.com/Gin9166hL2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 18, 2023

Espert, en tanto, respondió en diálogo con radio La Red: "Yo quiero sindicalistas, no estos sindigarcas, como he dicho que hay acá, sino sindicalistas que defiendan los derechos del trabajador. No resiste en un debate esta gente, porque no hay manera de que ellos puedan defender un país en el que ellos tienen choferes que le manejen sus Audis mientras que los trabajadores no lleguen a fin de mes".

“La CGT quiere mantener sus privilegios, yo quiero defender los derechos del trabajador”, agregó.

https://twitter.com/radiolared/status/1659289598466355210 José Luis Espert habló en #Pastor910 con @facupastor y habló tras el comunicado de la CGT, el cual repudiaban las propuestas electorales y políticas del diputado nacional. pic.twitter.com/IxBhy3Ovcc — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) May 18, 2023

Luego, en un tuit, Espert repasó sus propuestas y lamentó que la CGT las rechace, al considerar que "son por el bien de una clase trabajadora hambreada por leyes laborales que la CGT no quiere cambiar".

"Lamento más todavía que la CGT anticipe que no dialogará conmigo justo en el año en el cual Argentina festeja 40 años de la vuelta de la democracia, símbolo del diálogo. En cualquier caso, si en las elecciones venideras soy elegido Presidente de la Nación, la reforma laboral de más arriba será discutida donde corresponde, el Congreso de la Nación. Si la CGT quiere participar del diálogo, bienvenida y sino, también. Hay que terminar con los privilegios de los mal llamados sindicalistas para darles más derechos a los trabajadores", concluyó.

https://twitter.com/jlespert/status/1659295702529241114 El espacio que lidero, Avanza Libertad, quiere terminar con el trabajo en negro que afecta a la mitad de los trabajadores (8M) donde son todos pobres y sacar de la pobreza que ya afecta a los que están en blanco. Para eso hay que terminar con la figura del despido sin justa… https://t.co/7c3puHkJgo — José Luis Espert (@jlespert) May 18, 2023

La CGT sostuvo en su comunicado que las propuestas de los dirigentes mencionados "colisionan de manera frontal con nuestra férrea determinación de defender el trabajo como valor social esencial para el desarrollo”.

“Frente a este tipo de planteos provocadores y retrógrados, que encienden una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica de nuestra comunidad, ejecutados por quienes -escudados en falsas promesas de modernización- presentan viejas recetas ya fracasadas como el despido arbitrario y masivo de trabajadores y trabajadoras, recortes de beneficios y jubilaciones en el sistema previsional de nuestros adultos mayores, la privatización del patrimonio público que sólo habilita grandes negociados de particulares, enajenando las riquezas de nuestro país, y un desguace interesado del sistema de salud que sólo deterioraría las prestaciones y coberturas médicas actuales, entre otras acciones; y todo esto en medio de amenazas explícitas de violar derechos laborales y garantías constitucionales”, expresaron.

