El primero de ellos ocurrió el 18/02 de 2021, cuando Salud ordenó retirar diez vacunas que estaban asignadas para el Hospital Posadas "para la inoculación de 10 (diez) personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis".

Con esas vacunas, se inmunizó al periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, a familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista completa es “Seza Manukian, Horacio Verbitsky (aunque se lo consignó como Verbinsky), Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana (ex canciller), Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes (diputado nacional"”.

El 2do hecho, fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para "su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis".

El 3er hecho "comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas" para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Esas personas, dicen los fiscales, fueron "elegidas discrecionalmente y por motivos particulares", ya que no estaban habilitadas para ser elegidas.

En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Pero el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló y luego la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, le dio la razón y ordenó reabrir la investigación.

Ahora, más de dos años después del escándalo, los dos fiscales pidieron la indagatoria de Ginés González García. “Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostiene el dictamen.

El caso se conoció de forma accidental en febrero de 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky alardeó durante una columna radial de su amistad con el entonces ministro de Salud, lo que le permitió inocularse sin turno previo en instalaciones de la cartera sanitaria.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó en El Destape Radio. “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló.

Luego de estallado el escándalo, Verbitsky fue echado de la radio que dirige Roberto Navarro.

Lo que para Verbitsky era una anécdota era un escándalo que tenía antecedentes. Días antes la ensayista Beatriz Sarlo reveló a ella le habían ofrecido la vacuna "por debajo de la mesa" -que rechazó- exponiendo un reparto arbitrario de la vacuna, que por su escasez, debía ser administrada con mayor celo. Luego se conocieron casos como los de un intendente que facilitó su aplicación a militantes o el de un diputado de Santa Cruz que también fue inmunizado sin que se tratara de personal de salud o en situación de riesgo, que era los requisitos excluyentes en ese momento.

