Con video archivo, Waldo Wolff expuso a Patricia Bullrich

"Para sacar una manifestación de 10.000 personas necesitamos (por protocolo) a toda la Policía de la Ciudad en la 9 de Julio, dejando desprotegidos los bancos, las calles, las plazas y las escuelas. Nosotros no lo hacemos, como responsablemente tampoco lo hiciste y sé que no lo harías vos", le espetó.

"Los piquetes los vamos a terminar cortando con los intermediarios, y no tengo dudas de que coincidimos en eso. Ganar no es todo. Hay que hablar con la verdad. Después hay que gobernar y cumplir lo comprometido", agregó el ex diputado, en una crítica a Patricia Bullrich.

Al momento de publicar esta nota, Bullrich no había respondido.

https://twitter.com/WolffWaldo/status/1659229924673159169 Patricia.

Cuando vos decías esto en 2017 yo estaba a tu lado, defendiendo tu gestión como ministra de Seguridad y dirigente del Pro.



Hoy defendiendo orgulloso el emblema del Pro que es la gestión de nuestra CABA como Secretario de Asuntos Públicos diciendo la verdad, aunque… https://t.co/UNSHRCsNH8 pic.twitter.com/JwhbWWjFIK — WW (@WolffWaldo) May 18, 2023

