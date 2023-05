"Al igual que lo hicimos esta mañana, mantendremos reuniones periódicas que nos permitan avanzar en los temas pendientes, cuidando la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio", finalizaron el comunicado.

Cabe recordar que la semana pasada, Rodríguez Larreta ya había anticipado que quería ir a las PASO con candidato único del PRO en la Ciudad.

“Nosotros vamos a trabajar, y ya lo dije, y yo me comprometí para que haya un solo candidato del PRO. Un candidato de cada partido. Vamos a las PASO porque, en definitiva, elige la gente. Pero nosotros trabajamos para que haya un candidato único del PRO”, remarcó el precandidato presidencial, que horas antes se había tomado una foto con Quirós y casi todo el gabinete porteño. Fue uno de los mayores respaldos públicos que mostró Larreta por un candidato y todo una señal para sus rivales partidarios.

Tal como ya ha venido informado Urgente24, Mauricio Macri se decidió a apoyar a su primo Jorge para la jefatura de Gobierno porteño, a quien también pondera Larreta en público al revalorizar que se trata de un ministro de su gabinete (aunque es clara su predilección por el ministro de Salud, Fernán Quirós).

En tanto, desde el macrismo creen que en verdad Larreta espera que María Eugenia Vidal sea la única postulante del PRO y que termine de cerrar la ‘grieta’ en el partido. Pero al mismo tiempo también creen que no le molestaría que Martín Lousteau se imponga en la PASO.

Mauricio ya descartó a Vidal, y Larreta en público no reclamó su candidatura. Ella se bajó de la competencia presidencial y no fue enfática sobre si ir o no por el sillón del mandatario porteño. Sondeó a Macri y no tendrá su apoyo, sin eso se complica que se convierta en la ‘prenda’ de unidad.

Así las cosas, las encuestas determinarán si es Jorge Macri o Fernán Quirós el precandidato del PRO que compita en las PASO con Martín Lousteau (UCR).

En cuanto a la provincia de Buenos Aires, los principales precandidatos del PRO anotados para las PASO son Diego Santilli, Cristian Ritondo y Néstor Grindetti. A nivel JxC, se suman los radicales Gustavo Posse y Maximiliano Abad (aunque Abad estaría, según versiones, intentando convencer a Santilli que lo incorpore al binomio que debe presentar para las PASO en Juntos por el Cambio).

