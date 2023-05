El director de la consultora Synopsis, Lucas Romero analizó este lunes (15/5) los resultados de las elecciones en las provincias de Salta, Tierra del Fuego y La Pampa, donde no hubo sorpresas en cuenta a los ganadores, pero marcó el desfasaje con las nacionales, donde auguró una derrota histórica del peronismo. Por otro lado, Romero insiste en que Cristina Fernández apuesta por la candidatura presidencial de Sergio Massa en un escenario donde no quiere exponerse a una derrota y la economía no termina de normalizarse.