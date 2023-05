Provincia de Salta, reelegido Sáenz, en ciudad perdió Romero

Sergio Massa y Gustavo Sáenz tuvieron un nexo cuando comenzó su relación: el empresario Jorge Brito (padre), ya fallecido.

Massa lo acompaño cuando Gustavo se postuló a intendente de Salta. Sáenz gano, y festejaron. Y Saenz fue su compañero de formula y quedó el vínculo entre ellos y también sus familias.

Desde hace 7 años que todos pasan los 31/12 juntos, y el gobernador lleva el parlante y canta.

Chatearon todo el domingo.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1657876911895244801 Felicitaciones querido @GustavoSaenzOk.

Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio.

Te abrazo como cada fin de año hace muchos años.

PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante. pic.twitter.com/Pg6LG1l2Jv — Sergio Massa (@SergioMassa) May 14, 2023

Eduardo De Pedro, ministro del Interior, tuiteó: "Quiero felicitar a las y los salteños por la jornada electoral de hoy y saludar al gobernador reelecto, Gustavo Sáenz".

"Vamos a seguir trabajando de manera federal para el desarrollo productivo de la provincia", agregó quien mantiene una relación fluida con los integrantes del Norte Grande, tal como Sáenz.

https://twitter.com/wadodecorrido/status/1657871255511392259 Quiero felicitar a las y los salteños por la jornada electoral de hoy y saludar al gobernador reelecto @GustavoSaenzOK. Vamos a seguir trabajando de manera federal para el desarrollo productivo de la provincia. pic.twitter.com/rFWdpw0L1b — Wado de Pedro (@wadodecorrido) May 14, 2023

Horacio Rodríguez Larreta prefirió felicitar tanto a Sáenz como a Juntos por el Cambio pero él hizo foco en el uso de boleta única electrónica (BUE) que agilizó y transparentó el comicio.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1657879738554150913 Felicitaciones a @GustavoSaenzOK, releecto gobernador de Salta y a Juntos por el Cambio por la elección que hicieron! Qué importante el uso de boleta única electrónica para que todos podamos tener los resultados más rapido y de forma más transparente! Felicitaciones a todos los… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 14, 2023

Su rival en JxC, Patricia Bullrich, prefirió poner énfasis en el 17,7% de Miguel Nanni: si bien estuvo a 30 puntos del ganador, para ella fue una gran elección haber llegado en 2do. lugar.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1657877454638268416 Felicitaciones @NanniMiguel y @cornejovirginia por la excelente elección en Salta. Juntos por el Cambio es la segunda fuerza política de la provincia. En Salta Capital ganamos la categoría de diputado provincial, con @josegauffin a la cabeza. Y también la de concejales, logrando… pic.twitter.com/YVYmt9m2Uv — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 14, 2023

En definitiva; Bullrich daba por perdida Salta desde el comienzo.

Nadie mencionó la derrota de la hija de Juan Carlos Romero, la intendenta Bettina Romero, a manos del candidato de Sáenz, Emiliano Durand, referente de Vamos Salta.

Bettina es la hija del ex gobernador Juan Carlos Romero, y nieta del ex gobernador Roberto Romero. Por lo tanto, Bettina tiene una historia que Sáenz necesitaba cortar para construir su propio legado en Salta, y lo ha conseguido. Bettina es la hija del ex gobernador Juan Carlos Romero, y nieta del ex gobernador Roberto Romero. Por lo tanto, Bettina tiene una historia que Sáenz necesitaba cortar para construir su propio legado en Salta, y lo ha conseguido.

