Sobre la referencia a la coalición de Gobierno nacional, explicó: “Es como cuando en el ‘88 se decía que para Alfonsín era conveniente que Menem le ganara a Cafiero y Menem le ganó a Cafiero y después a los radicales”.

javier milei.jpg Javier Milei, "animador" de la campaña pero con falta de tiempo para "pulir su propuesta", según Jorge Asís.

“La presencia de Milei cuando elogia a Mauricio Macri o a Bullrich, taladra a Juntos por el Cambio. Porque lejos de ser algo favorable, genera la ruptura entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Pro. Macri parece hoy un discípulo de Milei cuando habla y hoy Patricia Bullrich compite con Milei. La competencia de Milei es fundamentalmente con Patricia Bullrich. Aparece otro muchacho que es otra rama del liberalismo que es Espert que también entra en colición con Milei”, completó su argumento.

Por último, el exfuncionario menemista valoró que Milei “marca la pobreza discursiva de las otras dos coaliciones”.

“Todo es una suma de fragmentos y hasta me parece saludable, porque no se puede unir fuerzas con el objetivo de ganar la elección. Prefiero que se peleen en campaña electoral y no cuando se gobierna”, añadió en declaraciones anoche a LN+.

Massa-dependencia

En cuanto al Frente de Todos, que aún no termina de definir candidaturas aunque tiene a Daniel Scioli y a Juan Grabois como precandidatos lanzados por su propia decisión a la espera de lo que hagan Cristina Fernández o Sergio Massa, Asís destacó la importancia del ministro de Economía y dijo que el Gobierno de Alberto Fernández tiene “una Massa-dependencia”.

“Massa hizo una apuesta política: ‘Si me sale bien soy el salvador’, pero si no le sale, quizás también esté bien posicionado”, explicó sobre el ascenso del tigrense al ministro de Economía.

“Massa necesita ser salvado, junto con toda la sociedad. El tema con el Fondo, crear una cierta confiabilidad, parar con toda esa interpretación apocalíptica que tienen todos. Sin embargo, Massa, que hace esa apuesta, hoy casi aparece para algunos como culpable hasta de la sequía, es una barbaridad...”, acotó.

Picardía contra Milei

En cuanto al decisivo territorio bonaerense, Jorge Asís consideró que Axel Kicillof, sigue siendo el favorito para ganar las elecciones provinciales y argumentó por qué: “La provincia es un gran problema para Juntos por el Cambio que no lo resolvió, creo que debe llevar un solo candidato a gobernador que es Santilli, pero tiene que ver con la interna de ellos. Como a Kicillof mas o menos le va bien, aunque le empezaron a entrar las balas -no por cuestiones de seguridad sino con otras cuestiones que pueden tener que ver con acusaciones de mala praxis y demás- así y todo es el candidato”.

Y cuento al desdoblamiento electoral, que se atribuye a una intención de separarse de una derrota del FdT a nivel nacional, Asís hizo otra lectura: “Me parece inteligente, que no es una picardía contra Juntos por el Cambio sino contra Javier Milei -que tal vez tendría que haber sido candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y armar después mejor una estructura nacional- porque si en la boleta no va Milei sino su candidato misterioso, no va a ser lo mismo ”.

