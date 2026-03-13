Guerra en Medio Oriente: El inevitable traslado de costos logísticos a precios en Argentina

El factor determinante del precio final

De acuerdo con Saavedra, el combustible no es solo un insumo, sino el factor determinante del precio final: en nuestro país, el gasoil representa hasta el 40% del costo operativo del transporte de cargas. “Cuando el petróleo sube por tensiones geopolíticas, la presión sobre los fletes encarece desde el alimento en la góndola hasta el insumo industrial; la logística es el sistema invisible que explica por qué pagamos lo que pagamos”, indicó, destacando que los costos logísticos ya representan hasta un 35% del valor total de un producto.