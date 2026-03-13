La Guerra en Medio Oriente trae gravísimas consecuencias en el precio del petróleo y, por este motivo, los expertos alertaron por los costos de la logística en Argentina. Con este panorama, Maximiliano Saavedra, CEO de Fixy Logística y especialista en el sector, advirtió que la logística se convirtió en el “epicentro de la resistencia económica”.
PRECIO DEL PETRÓLEO
Guerra en Medio Oriente: El inevitable traslado de costos logísticos a precios en Argentina
El conflicto bélico en Medio Oriente trae graves consecuencias en el precio del petróleo y los expertos alertaron por los costos de la logística en Argentina.
A la vez, señaló que, dado que el 95% del transporte mundial depende de derivados del crudo, cualquier tensión en las rutas de suministro globales podría trasladarse al costo de los bienes básicos en el país, ya que más del 90% de la carga interna se mueve por carretera.
El factor determinante del precio final
De acuerdo con Saavedra, el combustible no es solo un insumo, sino el factor determinante del precio final: en nuestro país, el gasoil representa hasta el 40% del costo operativo del transporte de cargas. “Cuando el petróleo sube por tensiones geopolíticas, la presión sobre los fletes encarece desde el alimento en la góndola hasta el insumo industrial; la logística es el sistema invisible que explica por qué pagamos lo que pagamos”, indicó, destacando que los costos logísticos ya representan hasta un 35% del valor total de un producto.
Por eso, el especialista subraya que el desafío actual de las empresas es la “inteligencia operativa quirúrgica” para absorber estos sobrecostos. En este sentido, la prioridad del sector es la eliminación del “kilómetro en vacío” —camiones que regresan sin carga— mediante el uso de plataformas digitales de coordinación. Para Maximiliano Saavedra, en un contexto de recursos escasos y energía global cara, la colaboración entre operadores ya no es una opción, sino una herramienta de supervivencia frente al precio del surtidor.
La vulnerabilidad de la “última milla”
Asimismo, Saavedra pone el foco en la vulnerabilidad de la “última milla”, el tramo final de entrega que ha explotado con el crecimiento del 248% del e-commerce desde 2019. Este eslabón, que puede representar hasta el 50% del costo logístico total en ciudades densas, es el más sensible al precio del combustible debido al tránsito y las múltiples paradas. “En entornos urbanos donde el comercio minorista ya atraviesa una situación crítica, la eficiencia logística es la única red que sostiene el abastecimiento”, afirmó.
Finalmente, el CEO de Fixy Logística sostiene que la visibilidad de este sector es clave para entender la economía actual. Con cadenas de suministro globales en vilo por la guerra, el sistema logístico debe ganar protagonismo en el análisis de actualidad. “Si la red logística falla o se encarece, el precio final lo paga el consumidor; por eso, entender el valor de un producto hoy exige mirar el recorrido y los costos energéticos que hicieron posible que llegara a sus manos”, concluyó.
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