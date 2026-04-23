Javier Milei recibe a Peter Thiel entre reformas clave y ruidos de guerra

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana de definiciones legislativas y estratégicas. Una economía que muestra señales contradictorias y un frente externo convulsionado por la escalada en Medio Oriente . Llega Peter Thiel . El Poder Ejecutivo formalizó el envío del proyecto de reforma electoral al Congreso.

No es solo un cambio técnico; es un intento de reconfigurar el mapa del poder en Argentina. Los puntos de conflicto son claros: la eliminación de las PASO y la implementación de "Ficha Limpia".

Los rumores sobre el "malicioso apodo" al Jefe de Gabinete y la defensa de Milei hacia su vocero, Manuel Adorni (en medio de cuestionamientos patrimoniales), marcan una agenda de "blindaje" interno ante el desgaste de la gestión.

A dos años y medio de gestión, la economía argentina presenta una estructura dual: un sector exportador hiper-eficiente y un mercado interno que aún intenta sanar heridas. Estamos en un escenario de "recesión rarísima", como la definió Marcos Galperin.

El dato de actividad económica de febrero y marzo (caída del 2,6%) es un llamado de atención. Los mercados operan con altibajos porque, aunque el equilibrio fiscal es sólido, la "economía real" (pymes, consumo masivo, industria textil) está operando con capacidad ociosa récord.

El país busca capitalizar su neutralidad activa y su potencial energético en un contexto global volátil. La reunión con magnates de Silicon Valley como Thiel subraya la intención de convertir a Argentina en un polo de servicios tecnológicos. El interés no es solo comercial, sino estratégico: la aplicación de IA en seguridad fronteriza y ciberdefensa como moneda de cambio para acuerdos de libre comercio.

La visita de Thiel al Presidente hoy es clave. El Gobierno busca posicionar a la Argentina como un "polo de libertad tecnológica" y seguridad jurídica para la IA, diferenciándose de las regulaciones más estrictas de la Unión Europea.

Por su parte, el contexto global vuelve a presionar sobre los precios locales debido a la inestabilidad en Medio Oriente. Los ataques de Irán a buques mercantes han disparado el precio del petróleo por encima de los US$ 100, lo que genera una presión alcista sobre los combustibles en Argentina.

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Live Blog Post Lo que tenes que saber a las 11:00 de lo que pasa en el país Chubut sale a Wall Street y las provincias líderes "exportan" el crecimiento Con el Riesgo País perforando los 600 puntos, Chubut coloca hoy un bono garantizado por regalías petroleras de hasta US$ 650 millones. En paralelo, datos del primer trimestre de 2026 confirman a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como los motores exportadores, con un fuerte empuje de la minería en Catamarca (+99%). Santa Fe: Alerta por transporte y conflicto en PAMI Rosario El sistema de transporte interurbano opera con frecuencias reducidas en el corredor Rosario-Rafaela (empresa Güemes) por la suba de combustibles. En salud, médicos de PAMI denuncian un recorte del 50% en sus honorarios por la Resolución 1107/2026. Cuyo y NOA: Pasos fronterizos y alerta fitosanitaria San Juan informa condiciones estables en el Paso de Agua Negra, clave para la integración con Chile. En Tucumán, se activó un protocolo de emergencia tras confirmarse la presencia del caracol gigante africano en zonas urbanas. Mientras la logística cordillerana fluye, los riesgos biológicos en el norte obligan a una coordinación rápida entre Provincia y Nación para proteger la producción local. Breves de la mañana Neuquén: El sector energético traccionó exportaciones por US$ 1.468 millones en el trimestre (+31%), consolidándose como la cuarta provincia exportadora. Corrientes: Operativos federales detectaron presuntas víctimas de explotación laboral en zonas rurales; la provincia refuerza controles en cosechas estacionales. Buenos Aires: La exportación de carne vacuna superó los US$ 1.000 millones en el trimestre, marcando un récord para el sector frigorífico bonaerense.

Live Blog Post Escala la guerra en Medio Oriente: Caen altos mandos El frente de guerra abierto en Medio Oriente contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, quienes se ufanan de combatir la amenaza nuclear que supuestamente encarna el terrorismo chiita, se ha cobrado por estas horas una nueva víctima de la cúpula militar de Washington. Se trata del secretario de la Marina estadounidense, John Phelan, que fue destituido por el Pentágon este miércoles, apenas una semana después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth apartara de su cargo al general de mayor rango en el Ejército. Armada El Pentágono declaró en un comunicado que Phelan “abandona la Administración con efecto inmediato”, sin ofrecer detalles sobre su salida, añadiendo que será sustituido de forma interina por el subsecretario Hung Cao. Al respecto, la agencia de noticias Reuters señaló en su editorial de este jueves que no fue una renuncia, sino más bien una destitución. Lo mismo expone The New York Times, el cual informa que a Phelan lo corrieron tras luchas internas con los líderes del Pentágono que responden a las órdenes del presidente Donald Trump. VER NOTA

Live Blog Post En la Argentina de Milei, empeoran las condiciones de vida El crecimiento económico estadístico del año pasado derramó solamente entre los empresarios de una economía primarizada y precarizada. La mayoría de los mortales – clase trabajadora y jubilados- vivió un deterioro permanente de sus condiciones estructurales de vida. Hogares con menor acceso al agua corriente, cloacas, red de gas; familias que dejaron de contar con una obra social o prepaga como consecuencia de la precarización laboral y los despidos. Este es el balance al segundo semestre del 2025, tal como se desprende del último informe Indicadores de las Condiciones de Vida que publica el INDEC. Al segundo semestre de 2024, el 54,3% de los hogares, que abarcaba al 49,0% de las personas, accedía a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural antes mencionados. Un año después, el guarismo se redujo al 42,7%. Es decir, hubo un incremento de las personas y hogares con algún tipo de deficiencia en el acceso a estos servicios. image

Live Blog Post De mal en peor: El Gobierno insiste con libertad mientras acorrala a la prensa En la Casa Rosada pasó algo muy de Javier Milei: los periodistas fueron a trabajar como siempre y se encontraron con la puerta cerrada, sin acreditación y sin mucha explicación. El Presidente, que ya venía peleado con la prensa, decidió directamente cortar por lo sano: si te molestan las preguntas… afuera los periodistas. Total, ¿para qué complicarse? La relación de Javier Milei con la prensa nunca fue precisamente armónica. Cualquiera lo sabe a esta altura. Pero esto ya es otro nivel: no es un cruce por X ni un periodista tratado de "basura inmunda", es directamente dejar a todos afuera. VER NOTA

Live Blog Post Plano judicial: Otro día clave por la muerte de Diego Maradona El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una nueva audiencia en San Isidro, con la declaración de tres policías que que vieron el cuerpo del astro fallecido aquel 25 de noviembre de 2020 y la posible comparecencia, por cuarta vez, del neurocirujano Leopoldo Luque, quien pediría nuevamente la palabra para responder a acusaciones de Gianinna en la jornada anterior. Entre los testigos citados para este fecha se encuentran Lucas Farías, uno de los primeros en ingresar a la vivienda después del deceso del "Diez"; el comisario Lucas Borge; y el entonces jefe de la Policía Científica bonaerense Cristian Méndez, quienes deberán describir el estado en que hallaron el cuerpo de Diego.

Live Blog Post Boletín Oficial: Reestructuración administrativas, programas sociales y cambios en sectores clave 1. Reestructuración de la Jefatura de Gabinete A través de la Resolución 15/2026, el Gobierno ha redefinido áreas críticas dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Impacto Estratégico: Se centralizan y reconfiguran los objetivos de gestión de medios y comunicación, sumado a un refuerzo en las políticas de ciberseguridad. Esto sugiere una búsqueda de mayor eficiencia operativa y un control más estricto sobre la infraestructura digital del Estado. 2. Sector Energético: Cambios en el MEM La Resolución 99/2026 de la Secretaría de Energía introduce modificaciones al marco regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Estas medidas suelen apuntar a la sostenibilidad del sistema y la revisión de costos. Para las empresas del sector, implica un reajuste en las reglas de juego operativas y contractuales en un contexto de alta sensibilidad tarifaria. 3. Salud y Desarrollo Social: Programa "Ver para ser Libres" El Ministerio de Capital Humano lanzó este programa federal destinado a la salud visual de niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales. Más allá de la asistencia médica, la resolución vincula la salud visual directamente con el desempeño educativo. Es un movimiento estratégico para reducir la brecha de oportunidades en el interior del país, utilizando la salud como puerta de entrada a la retención escolar. 4. Política Exterior y Seguridad Servicio Exterior (Decreto 268/2026): Designación de un nuevo embajador ante el Gran Ducado de Luxemburgo , un destino clave para asuntos financieros y de inversiones en Europa.

Ministerio de Defensa (Decreto 267/2026): Promociones dentro de las fuerzas, lo cual mantiene la línea de jerarquización y orden interno en las instituciones de seguridad. 5. Gestión de Capital Humano y Administración La Resolución 108/2026 prorroga por 180 días hábiles las designaciones transitorias de personal en cargos de planta permanente. Esto indica que el proceso de auditoría y reordenamiento del empleo público continúa. El Gobierno opta por la continuidad temporal para evitar vacíos administrativos mientras se definen las estructuras definitivas.

Live Blog Post Axel Kicillof quiere darle batalla a Javier Milei El peronismo santafesino atraviesa un proceso de reconfiguración profunda. La emergencia del espacio "Vamos", liderado por el intendente de la localidad de Pérez, Pablo Corsalini, marca el inicio de una etapa donde la territorialidad busca imponerse sobre las estructuras partidarias tradicionales, alineándose directamente con el proyecto nacional de Axel Kicillof. El movimiento ya no se oculta bajo la etiqueta de "gestión local". Existe una decisión política de darle volumen territorial a Kicillof en la Provincia, utilizando a los municipios como trincheras de resistencia y construcción frente al modelo de Javier Milei. VER NOTA

Live Blog Post Mal clima en el SMN: Se prevé un viernes complicado con vuelos afectados El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escala y tendrá impacto directo en la actividad aérea: este viernes habrá paro y se verán afectados vuelos en distintos aeropuertos del país, en el marco de un reclamo por el despido de 140 trabajadores. La medida de fuerza surge tras el regreso del comodoro Antonio José Mauad a la conducción del organismo, quien había renunciado en agosto de 2025 en medio de cuestionamientos y fue reincorporado en febrero de este año. Desde entonces, el organismo avanzó con una reducción del personal que pasó de 972 a 832 empleados entre febrero y abril, con la advertencia de nuevos recortes. Según denuncian los trabajadores, la decisión oficial se justifica en un plan de modernización que apunta a incorporar estaciones meteorológicas automatizadas para reemplazar tareas técnicas. Sin embargo, desde el sector advierten que no están dadas las condiciones para esa transición tecnológica. "Se necesita al menos un año de funcionamiento conjunto con técnicos para validar estos sistemas", explicaron.

Live Blog Post Fernando Iglesias ligó tercera embajada El exlilito, exmacrista y ahora mileísta Fernando Iglesias fue designado por el Gobierno de Javier Milei como embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gran Ducado de Luxemburgo, cargo que no afectará su representación diplomática de Argentina en Bélgica y la Unión Europea (UE), según se publicó hoy en el Boletín Oficial. El fin es "racionalizar el gasto público" y avanzar hacia una administración más austera. Y ello aunque se den las inconsistencias, no tan inconsistentes, de que un funcionario al que el propio presidente supo calificar públicamente de "pedazo de mierda humana" concentre hoy los tres cargos. Además, sin contar con experiencia previa en el área diplomática. VER NOTA

Live Blog Post Guillermo Francos, entre las internas del Gobierno y el "Caso Adorni" Guillermo Francos se refirió a los enfrentamientos entre Karina Milei y Santiago Caputo. A su vez, el exjefe de Gabinete cuestionó los mensajes irónicos que envía sucesor en la jefatura de gabinete, Manuel Adorni, cuando intenta burlarse de la oposición y los periodistas a través de las redes sociales ya que ha dejado de lado hace varias semanas las conferencias de prensa. "El Presidente decidió apoyarlo. Pero no me gusta que se hagan bromas en la redes. Todo eso lo veo mal. A mí no me gusta. Desconozco si eso es una suerte de estrategia" dijo el ex coordinador de ministros en TN. VER NOTA

Live Blog Post Dante Gebel: Ni Milei, ni CFK y advertencia a Manuel Adorni Entrevistado por Luis Novaresio, Dante Gebel dejó definiciones importantes sobre su posible candidatura presidencial. Sobre ese marco, evitó la polarización. "No trabajaría dentro del peronismo, no soy peronista, no soy político. No estoy cerca de Milei ni de Cristina Kirchner, eso no significa que sea un tibio y que ando por el medio", remarcó. Al referirse al caso que involucra al jefe de gabinete Manuel Adorni evitó personalizar su crítica, pero planteó un criterio general. VER NOTA

Live Blog Post Tras su gira por Israel, Javier Milei apuesta por Peter Thiel Ya de regreso en el país tras su gira por Israel, el presidente Javier Milei volverá a abrir este jueves las puertas de la Casa Rosada al poderoso empresario, Peter Thiel, un influyente inversor tecnológico vinculado al universo libertario de Silicon Valley, del que también emergieron figuras como Elon Musk. El Presidente de la Nación recibirá en su despacho de Balcarce 50 a las 14 a una figura clave del epicentro de la innovación tecnológica en Occidente y de alto perfil global. Entre sus aciertos se lo conoce como cofundador de PayPal y Palantir e inversor inicial en Facebook.

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