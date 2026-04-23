Javier Milei recibe a Peter Thiel entre reformas clave y ruidos de guerra

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana de definiciones legislativas y estratégicas. Una economía que muestra señales contradictorias y un frente externo convulsionado por la escalada en Medio Oriente. Llega Peter Thiel. El Poder Ejecutivo formalizó el envío del proyecto de reforma electoral al Congreso.
Lo que tenes que saber a las 11:00 de lo que pasa en el país
Chubut sale a Wall Street y las provincias líderes "exportan" el crecimiento
Con el Riesgo País perforando los 600 puntos, Chubut coloca hoy un bono garantizado por regalías petroleras de hasta US$ 650 millones. En paralelo, datos del primer trimestre de 2026 confirman a Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como los motores exportadores, con un fuerte empuje de la minería en Catamarca (+99%).
Santa Fe: Alerta por transporte y conflicto en PAMI Rosario
El sistema de transporte interurbano opera con frecuencias reducidas en el corredor Rosario-Rafaela (empresa Güemes) por la suba de combustibles. En salud, médicos de PAMI denuncian un recorte del 50% en sus honorarios por la Resolución 1107/2026.
Cuyo y NOA: Pasos fronterizos y alerta fitosanitaria
San Juan informa condiciones estables en el Paso de Agua Negra, clave para la integración con Chile. En Tucumán, se activó un protocolo de emergencia tras confirmarse la presencia del caracol gigante africano en zonas urbanas.
Mientras la logística cordillerana fluye, los riesgos biológicos en el norte obligan a una coordinación rápida entre Provincia y Nación para proteger la producción local.
Breves de la mañana
Neuquén: El sector energético traccionó exportaciones por US$ 1.468 millones en el trimestre (+31%), consolidándose como la cuarta provincia exportadora.
Corrientes: Operativos federales detectaron presuntas víctimas de explotación laboral en zonas rurales; la provincia refuerza controles en cosechas estacionales.
Buenos Aires: La exportación de carne vacuna superó los US$ 1.000 millones en el trimestre, marcando un récord para el sector frigorífico bonaerense.
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