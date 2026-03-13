Durante una nota que dio para el programa televisivo Desayuno Americano, Pedro Rosemblat se refirió al casamiento con Lali Espósito. "Yo estoy contento. Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa. Nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido", explicó.
AMOR, BODA Y FAMILIA
Pedro Rosemblat habló de su casamiento con Lali Espósito y no descartó tener hijos
El periodista Pedro Rosemblat adelantó cómo será formalizar su relación con la cantante y reveló si está en sus planes formar una familia.
Al respecto de la propuesta y quién fue el que dio el primer paso para finalmente pasar por el altar, el periodista prefirió no contarlo por "verguenza y pudor" y lo dejó para la intimidad. "Se sabe lo que Lali cuenta públicamente y por ahora lo que contó es eso, que nos vamos a casar", señaló.
Finalmente, también fue consultado sobre la posibilidad de que se agrande la familia con un hijo y contestó con contundencia: "No lo sé. Hoy la verdad es que estamos en esta. Hoy estamos en esta. Este año nos vamos a casar, espero que sea este año si conseguimos fecha, si nos ponemos de acuerdo, etcétera. Después: ¿Quién sabe, no?".
Pedro Rosemblat aprovechó para disparar contra Manuel Adorni
Sobre el final de la entrevista, el cronista no dejó pasar la oportunidad para consultarle sobre el polémico viaje del funcionario Manuel Adorni a Nueva York junto a su esposa Bettina Angeletti y optó por apelar a la ironía.
Es que se refirió a la frase que utilizó el jefe de Gabinete quien señaló que se estaba "deslomado" mediante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.
Si bien expresó que se trata de un término que existe, posteriormente sumó: "Es la realidad de la inmensa mayoría de los argentinos".
"Algunos se desloman laburando todo el día, otros se desloman en Nueva York por ahí con otra suerte", completó picante.
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