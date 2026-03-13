Pedro Rosemblat habló de su casamiento con Lali Espósito y no descartó tener hijos

Pedro Rosemblat aprovechó para disparar contra Manuel Adorni

Sobre el final de la entrevista, el cronista no dejó pasar la oportunidad para consultarle sobre el polémico viaje del funcionario Manuel Adorni a Nueva York junto a su esposa Bettina Angeletti y optó por apelar a la ironía.

Es que se refirió a la frase que utilizó el jefe de Gabinete quien señaló que se estaba "deslomado" mediante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.

Si bien expresó que se trata de un término que existe, posteriormente sumó: "Es la realidad de la inmensa mayoría de los argentinos".

"Algunos se desloman laburando todo el día, otros se desloman en Nueva York por ahí con otra suerte", completó picante.

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Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York