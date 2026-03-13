Según el último informe estadístico del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el primer mes del año el sector yerbatero mostró una retracción en los despachos destinados al mercado interno, pero las exportaciones registraron un incremento significativo en términos interanuales.
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El mate se toma fuera de la Argentina: Cae el consumo interno y se disparan las exportaciones
El mate, un producto asociado al consumo regional, también se transforma y los números lo confirman: cae el consumo interno y se disparan las exportaciones.
En enero, el volumen de yerba mate elaborada a salida de molino con destino al mercado nacional alcanzó los 21.399.665 kilogramos, cifra que representa el indicador más cercano al comportamiento del producto en góndola, ya que contempla tanto los envíos a centros de distribución propios como las compras realizadas por mayoristas y cadenas de supermercados.
Al contrastar este dato con el mismo periodo del año anterior, se observa una caída de 640.703 kilogramos (-2,9%), dado que en enero de 2025 las salidas habían totalizado 22.040.368 kilogramos.
Pero, en contraposición, el frente externo exhibió un desempeño muy positivo. El volumen de yerba mate exportada en el primer mes de 2026 fue de 3.573.413 kilogramos, lo que marca un repunte del 46,6% respecto a enero de 2025, cuando los envíos al extranjero habían sumado 2.437.469 kilogramos.
Exportaciones de yerba mate
Y hay más, porque el nivel de exportaciones de este arranque de año se sitúa por encima de los promedios registrados en los últimos cuatro años para el mes de enero.
En 2022, las ventas externas iniciaron con 2.738.517 kilogramos; en 2023 fueron de 2.755.880 kilogramos; y en 2024 habían alcanzado un pico de 3.953.626 kilogramos. Los datos consolidados de las declaraciones juradas del sector incluyen en estas cifras tanto la yerba mate envasada como la canchada y molida a granel.
Es que la industria de la yerba mate argentina está atravesando una transformación y lo que durante mucho tiempo fue un producto asociado casi exclusivamente al consumo regional, ahora empieza a consolidarse como una categoría global dentro del negocio de bebidas funcionales y energéticas naturales.
Sobre el consumo interno
En tanto, según el mismo informe los consumidores argentinos mantienen una marcada preferencia por envases específicos. Los paquetes de medio kilo representaron el 55,49% de las salidas de molino durante enero de 2026. En segundo lugar, los envases de un kilo concentraron el 39,65% del mercado.
De esta manera, los formatos de medio y un kilo agrupan el 95,14% de la preferencia del público, una estructura que se mantiene con escasas variaciones de acuerdo a los registros históricos del Instituto.
El resto de la demanda se distribuyó entre envases de dos kilos (1,38%), paquetes de cuarto kilo (0,78%), otros formatos minoritarios (0,18%) y el rubro sin estampillas, que incluye productos como saquitos o yerba soluble, con un 2,52%.
Ingreso de materia prima y producción primaria
En lo que respecta a la actividad en la zona productora, que abarca la provincia de Misiones y el noreste de Corrientes, el ingreso de hoja verde a los establecimientos de secanza permitió monitorear el avance de la cosecha. En enero de 2026, se procesaron un total de 16.426.312 kilogramos de hoja verde.
Estas cifras muestran una leve disminución respecto al volumen total ingresado en enero de 2025, que había sido de 16.962.276 kilogramos. El registro histórico para este mes en particular presenta oscilaciones marcadas, con un mínimo de 9.506.563 kilogramos en 2023 y un máximo de 21.143.127 kilogramos en 2024.
Contexto complicado
Mientras tanto, la situación del sector primario los productores de la región han expuesto las dificultades logísticas y de costos que enfrenta la actividad en las zonas fronterizas.
Referentes del sector yerbatero señalaron que la competencia con mercados limítrofes, particularmente con Brasil, ha generado fenómenos de migración laboral debido a las diferencias en la rentabilidad y los esquemas de compensación.
Según estas perspectivas, la capacidad de retener mano de obra especializada en las tareas de cosecha se ve afectada por las condiciones económicas vigentes, lo que impacta directamente en la estructura de costos de los establecimientos locales.
Este escenario se suma a la volatilidad de los precios de los insumos necesarios para el mantenimiento de los yerbales y el procesamiento de la materia prima en los secaderos.
El mate y el mundo wellness
Uno de los motores del crecimiento de las exportaciones es la irrupción de bebidas listas para tomar basadas en yerba mate. En Estados Unidos, por ejemplo, la marca Mateína, desarrollada con la participación del neurocientífico Andrew Huberman, logró ingresar al catálogo de la cadena de alimentos saludables Whole Foods, un hito clave para posicionar al producto en el segmento premium.
La bebida se comercializa en formato lata, sin azúcar y con unos 80 mg de cafeína por unidad, un nivel similar al de una taza de café filtrado. Además, incorpora antioxidantes, teobromina y polifenoles, compuestos que se promocionan como beneficiosos para la concentración y la energía sostenida.
La empresa asegura tener más de 50.000 consumidores registrados en su comunidad digital y apunta al segmento de consumidores interesados en bienestar, productividad y alimentación saludable.
La expansión del mate también empieza a atraer proyectos empresariales con perfiles inesperados y uno de los casos que generó mayor repercusión es SOLLOS Yerba Mate Inc., una startup estadounidense que desarrolla bebidas energéticas basadas en yerba mate.
La compañía fue incorporada en Delaware en diciembre de 2025 y registrada en Florida en enero de 2026, y cuenta con US$1 millón de capital inicial levantado a través de una colocación privada, según documentos presentados ante reguladores estadounidenses.
Entre los directores figura Barron Trump, hijo del presidente estadounidense Donald Trump, junto con otros socios vinculados al ecosistema emprendedor de Florida. La startup se presenta como una marca de bebidas funcionales y de estilo de vida, con ingredientes "limpios" y orientada a consumidores jóvenes.
El proyecto planea lanzar su primer producto al mercado en la primavera de 2026, apostando a capitalizar el creciente interés de los consumidores norteamericanos por la yerba mate como alternativa natural al café.
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