Jorge Macri suma apoyo de Waldo Wolff en CABA

En esta línea, el diputado analizaba su posible candidatura a jefe de gobierno porteño bajo la protección y respaldo de la líder del Pro de Patricia Bullrich. Pero, de esta manera, la ex ministra de seguridad perdió una ficha clave en la interna porteña y en su aspiración presidencial contra Larreta. Wolff es el segundo “halcón” que logró reclutar Larreta. En febrero Diego Santilli, precandidato a gobernador de Bs.As, bajo el paraguas del jefe de gobierno porteño, recibió el pase de la abogada Florencia Arietto, quién trabajó con Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Si bien sectores cercanos a la titular del Pro afirmaron a diversos medios que el diputado continuará aportando a su proyecto nacional, Wolff por su parte expresó: “Yo no soy de nadie, soy de Pro. Es hora de empezar a dar definiciones y trabajar para que se fortalezca el Pro. A nivel nacional, sigo trabajando para apuntalar a todos los candidatos”. Este movimiento entre los halcones del PRO refuerza el rumor de distanciamiento entre Wolff y Bullrich a raíz de una supuesta discusión que circuló en los grupos de WhatsApp del PRO porteño.

Wolff en su Twitter continúo defendiendo su respaldo a la creciente carrera política del ex intendente de Vicente López: “El fue quien me invitó a sumarme al espacio en 2015, cuando el kichnerismo me perseguía por defender fiscales mientras negociaban impunidad con Irán. Además de valores, Jorge generó una transformación enorme en la gestión de Vicente López, con un Estado eficiente y cercano”.

Y cerró. “Coincidimos que la unidad está por encima de proyectos personales. Es el camino para derrotar la desesperanza y el atraso que proponen nuestros adversarios. Trabajaremos espalda con espalda para ganar las elecciones en CABA. Gracias a los que acompañan siempre”.

Interna porteña 2023

Otro síntoma de la grieta interna en JxC se encuentra en el incierto armado electoral. Casi todos los referentes aseguraron que todo “se resolverá en las PASO” del próximo año. Dentro del PRO existe una gran disputa por obtener la jefatura de Gobierno. Por un lado, como se mencionó, está el proyecto de Jorge Macri con fuerte apoyo de su primo y de Horacio Rodríguez Larreta.

image.png El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su posible sucesor Jorge Macri.

Pero también pelean por el puesto el ministro de salud Fernán Quirós, fortalecido por su reconocimiento político de su gestión sanitaria ante la pandemia y la ministra de educación Soledad Acuña, quién expresamente declaró hace unas semanas que “le gustaría ser jefa de gobierno acompañando un proyecto de Horacio Rodríguez Larreta como presidente”. ¿Acaso alguno de ellos renunciará a su liderazgo y secundará a Jorge Macri como vice jefe de gobierno para asegurar la unidad del PRO?

La situación se complica aún más si se consideran las profundas ambiciones políticas de la UCR, otro motivo de fractura en JxC. Los líderes radicales, como Gerardo Morales, Facundo Manes y Martín Lousteau anhelan obtener más participación en el espacio y en las fórmulas de los comicios del año próximo. Este último declaró reiteradas veces su aspiración a ser jefe de gabinete y ya planteó competir en una interna mediante una paso cruzada, como representante radical, contra el postulante del PRO.

“Desde 2015 tengo aspiraciones. Tenemos una visión que es complementaria, muchas veces, con las cosas que hizo el PRO con prioridades distintas. Yo voy a ser candidato a jefe de Gobierno porteño”, afirmó Lousteau a principios de mayo. En las últimas semanas, además, se reunió con el gobernador de Córdoba peronista Juan Schiarretti, por lo que muchos analistas lo interpretaron como una señal de coqueteo entre la UCR y el PJ “republicano”.

