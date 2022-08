CFK "se olvidó" del cuñado de Luciani y evidente fake de C5N

Luego de que el fiscal Diego Luciani finalizara su alegato y solicitara una pena de doce años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos para CFK, la Vicepresidenta no ha parado de "carpetear" al letrado, buscando probar sus vínculos con el ex mandatario, Mauricio Macri, y comparte sus hallazgos día a día en su cuenta de Twitter. Sin embargo, Kirchner no cuenta con la astucia de algunos de los usuarios de la red.