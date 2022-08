C5N, introspectivo: "Luciani no cree que CFK sea culpable"

image.png El fiscal Diego Luciani.

¿Por qué alguien que no cree que una persona es culpable va a ir a un juicio como fiscal a decir que alguien es culpable? Es muy grave, ¿no? Pero ese fiscal no tiene convicción ¿Por qué alguien que no cree que una persona es culpable va a ir a un juicio como fiscal a decir que alguien es culpable? Es muy grave, ¿no? Pero ese fiscal no tiene convicción

Ante tal declaración, el periodista Juan Amorín, que acompañaba a Duggan, le consultó qué pudo haber convencido al fiscal. "La corporación, su carrera, el sueldo", contestó el periodista, quien concluyó diciendo: "Creo que se quiere autoconvencer levantando la voz, gritando y hablando por los codos durante nueve días. Cosa insólita, récord mundial de alegato".

