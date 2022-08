Conmoción en Misiones: un intendente se suicidó

En su lugar de intendente, asumirá Rubén Golot, quien había encabezado la lista de concejales de la boleta que lideró Kupczyszyn. Hasta la fecha se desempeñaba como presidente del Consejo Deliberante y cumplirá el mandato del fallecido intendente hasta el 10 de diciembre de 2023. “Estamos todos muy dolidos y tristes por la muerte de Sergio”, sostuvo Golot en diálogo con Cadena Del Sol.

“La Municipalidad de Gobernador G. López informa que a raíz del fallecimiento del Doctor Sergio Kupczyszyn se declaran tres días de asueto para toda la comunidad”, informaron las autoridades municipales a través de su cuenta oficial de Facebook.

Allí, detallaron que se comenzará esta semana con asueto y que por este motivo no atenderán al público desde el municipio. “Hoy lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de agosto, la municipalidad no atenderá al público en general por esa misma razón los ciudadanos no podrán realizar ningún trámite”, finalizó el comunicado.