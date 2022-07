Para Jorge Macri el FdT es La jaula de las locas, ¿y JxC no?

A diferencia del FdT que los une “retener el poder”, a JxC los une su oposición a Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, Jorge Macri intentó marcar la diferencia con lo que sucede en las entrañas de JxC: "La discusión de candidaturas es para el año que viene. Es bueno que haya varios liderazgos. En los temas importantes nos ponemos todos de acuerdo. Podemos tener matices, pero en la Ciudad, por ejemplo, se gobierna y se gestiona".

Y continuó separándose del kirchnerismo:

"El problema en el kirchnerismo no es que se pelean, sino que no gobiernan. Entendiendo gobernar como transformar las cosas, mejorar el día a día de las personas y resolver problemas. Gobernar no es ponerte un traje, sentarte en un sillón y decir soy presidente. Es tomar decisiones todos los días y eso no ocurre".

"La jaula de la locas", es otro nombre más de la novela de las internas de los distintos partidos políticos.

También opinó sobre la desilusión de ciertas personas que votaron a Alberto Fernández:

“Mucha gente votó al FdT porque creyó que el Presidente iba a ser distinto a Cristina y porque creyó la promesa del bienestar, del asado y de la heladera llena". Y añadió: "Es obvio que nos iba a pasar lo que nos está pasando. La gente les dio la chance, pero creo que muchos ahora se arrepienten de haberlos votados".

Además expresó su total rechazo a la visión del país del kirchnerismo: "No respetan las libertades, no creen que a un privado le tenga que ir bien, no festejan el éxito de quien es emprendedor y progresa, porque necesitan una sociedad que dependa de ellos, no que sea libre", enfatizó.

Y por último se refirió a los anuncios de la flamante ministra Silvina Batakis. Sostuvo que "son anuncios que buscan darle tranquilidad al mercado" y que "eso siempre es bueno", aunque advirtió que "el kirchnerismo muchas veces dice cosas lindas que después no ocurren".

