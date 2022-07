Jorge Lanata comparó a Alberto con Olmedo y chicana a Clarín

image.png El Yeneral Rodríguez, célebre personaje de sketch del humorista Alberto Olmedo.

A partir de este comentario de Lanata, Bossi desarrolló que la intención del equipo que rodea a Alberto Fernández es "generarle visitas, recorridos, sobre todo en el conurbano y también en alguna provincia, para dar esta idea de un Presidente que no está encerrado en Olivos o en la Casa Rosada", a lo que el conductor lanzó:

A mí me preocupa porque usted dice 'Le armaron' y es como voluntariamente lo sacaron de ese encierro sin citas. La pregunta es: ¿él quiere hacer algo o no quiere nada? A mí me preocupa porque usted dice 'Le armaron' y es como voluntariamente lo sacaron de ese encierro sin citas. La pregunta es: ¿él quiere hacer algo o no quiere nada?

"Toda la semana pasada, en plena crisis, con un montón de versiones dando vueltas lo que le decían es 'Por qué no hacemos alguna actividad, por qué no aparecés' y él lo que decía era 'A mí no me van a correr los medios'. Ahí hubo una negativa para salir y hacer esto que vimos ayer, por ejemplo, en el conurbano", respondió la panelista de Lanata sin filtro.

image.png Alberto Fernández aprovechó la cita y se tomó varias fotos (Fuente: Clarín).

El equipo al que se refiere Bossi está conformado por los ministros Gabriel Katopodis (de Obras Públicas) , Juan Horacio Zabaleta (de Desarrollo Social) y Jorge Ferraresi (de Desarrollo Territorial y Hábitat). "Esos tres son los que le arman la agenda que mezcla la gestión con la política", indicó la panelista, quien también apuntó que el trío era el encargado de lanzar la reelección de Alberto Fernández para 2023, la cual ya se descartó.

