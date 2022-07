Del 'Caracazo' a los intransigentes de América Latina

No es cierto que "con la democracia se come, se cura y se educa", tal como prometía Raúl Alfonsín en la Argentina 1983.

moises naim.jpg Moisés Naím.

Las deudas que han acumulado las democracias en América latina son voluminosas. Quizás impagables. No falta mucho para que se hable del 'default' de las democracias. Sus cheques ya son rechazados.

La democracia es importante pero no es una respuesta en sí misma a cuestiones que requieren

conocimiento, decisión, astucia y pericia en la ejecución.

keiko fujimori.jpg Keiko Fujimori, "la hija populista de extrema derecha del dictador peruano de varias décadas", según Moisés Naím. ¿Y cuál sería el problema? La socialdemocracia limita la cosmovisión del intelectual.

El voluntarismo

Hay una cuestión importante por resolver: ¿La raíz de la crisis es política o económica?

Si el diagnóstico consiste en que la crisis es política, ingresa a escena el componente 'Voluntarismo', tan apreciado por los líderes políticos, una irrealidad que nunca considera el comportamiento de las cuentas públicas, los problemas derivados de la escasa competitividad y el distanciamiento tecnológico que padecen los ecosistemas de las economías latinoamericanos.

Si el diagnóstico consiste en que la crisis es económica, hay que trabajar en cuestiones muy sensibles tal como el equilibrio fiscal, la creación de riqueza y la asignación de recursos, que provocan consecuencias que los políticos intentan ignorar aplicando un negacionismo brutal.

Naím cree que, en parte, la crisis se resolverá en el próximo ciclo de 'vacas gordas', en referencia a aquella visión que tuvo José, hijo de Israel, en Egipto y que ayudó a ahorrar durante 7 años lo suficiente para el siguiente ciclo de 'vacas flacas'. Pero él no dice cómo provocar el próximo ciclo virtuoso sino que lo deja al azar o de la meteorología o de geopolítica porque menciona a las materias primas que produce la región.

Sin embargo, es imprescindible romper con el anclaje en las commodities, cuyos precios se fijan en mercados externos y su tendencia es hasta caprichosa. Esto requiere una determinación que inicialmente es cultural, antes que política y económica. ¿Por qué mantener el comercio en dólares estadounidenses, por ejemplo? Las élites tradicionales tienen una estructura de pensamiento que limitan el cambio posible.

No es el único caso a evaluar pero China, con errores y complicaciones, pasó en 5 décadas de país del 3er. Mundo a economía N°2 y que logrado participar de la carrera espacial con tecnología propia y desarrollar una industria armamentista autosuficiente, algo que no ha conseguido India, que desde 2023 será el país con más cantidad de habitantes.

Corea del Sur, Singapur, Malasia y otros países de Asia meridional también son ejemplos a evaluar para modificar el statu-quo latinoamericano. Otra vez: la batalla no es política sino cultural y económica. Urge discutir el crecimiento, la calidad de vida, el bienestar, la creación de riqueza. Luego llegará el tiempo de los otros debates. O no.

gustavo petro.jpg Gustavo Petro, "un ex cuadro guerrillero de extrema izquierda cuyo nombre de guerra, 'Aureliano'", según Moisés Naím. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso la reinserción del M19 a la democracia no lo redimió?

Voluntarismo pleno

Naím afirma:

"En las últimas 14 elecciones nacionales en América Latina, el candidato respaldado por el gobierno ha perdido 13 veces . La única excepción es el voto ingenuamente amañado de Nicaragua a favor de reinstalar a su dictador. En ningún sistema electoral competitivo ha ganado el gobierno. La ola ha arrasado tanto con gobiernos criminalmente corruptos como con los suficientemente competentes. (...)"

nacionales en América Latina, el candidato respaldado por . La única excepción es el voto ingenuamente amañado de a favor de reinstalar a su dictador. En ningún sistema electoral competitivo ha ganado el gobierno. La ola ha arrasado tanto con gobiernos criminalmente corruptos como con los suficientemente competentes. (...)" "Y el problema no es simplemente que los titulares y los candidatos respaldados por los titulares siempre pierdan, el problema es contra quién pierden ."

." "La generación de líderes que encuentran su camino hacia la 2da. vuelta de las elecciones presidenciales latinoamericanas en la década de 2020 es un elenco lamentable. Incluye a la hija populista de extrema derecha del dictador peruano de varias décadas, un alcalde colombiano millonario obsesionado con TikTok de un pueblo pequeño con un largo historial de abusos contra su personal, un excoronel de la fuerza aérea brasileña que ha pasado décadas abogando por un regreso a la dictadura militar, un ex cuadro guerrillero de extrema izquierda cuyo nombre de guerra, 'Aureliano', fue copiado de la ficción de Gabriel García Márquez; el hermano de extrema derecha de un ministro del gabinete de Pinochet, e hijo de un maestro de escuela rural convertido en un partido de extrema izquierda. líder. (...)."

Llamativas consideraciones morales de parte de Naím. Comprensibles porque una vez él le confesó a Mirtha Rivero:

"Admiro a los políticos decentes que ambicionan el poder para hacer el bien. Es un oficio noble y con frecuencia incomprendido. Por el desprecio generalizado hacia los políticos y hacia los partidos políticos –a veces, pero no siempre, merecido– en Venezuela perdimos la democracia."

Sin embargo, él que fue ministro de Pérez, quien abundó en denuncias por violación de derechos humanos, tortura y hasta ejecuciones extrajudiciales cuando fue ministro del Interior y Justicia de 1959 a 1964. Y nadie se lo ha reprochado.

milei bolsonaro kast.jpg De der. a izq., José Antonio Kast (Chile), Eduardo Bolsonaro (Brasil) y Javier Milei (Argentina). Para Moisés Naím, quizás, inadmisible: ¿?

El Final del Poder

Naím continúa en su texto para Politico:

"El hilo común (...) es que todos están muy, muy lejos de lo que se habría considerado convencional hace 5 o 6 años . Todos se presentan como outsiders radicales con propuestas decididas para sacudir el país. Pocos tienen alguna experiencia en el gobierno, y muchos propician ideas que amablemente podrían describirse como ' poco ortodoxas '."

. Todos se presentan como outsiders radicales con propuestas decididas para sacudir el país. Pocos tienen alguna experiencia en el gobierno, y muchos propician ideas que amablemente podrían describirse como ' '." "Cada vez más a menudo, las elecciones en la región consisten en una elección entre este tipo de extremistas contrastantes de dudosa lealtad a la democracia. Algunos usarán las tácticas del populismo, la polarización y la posverdad para tratar de establecerse en el poder como autócratas electos. Otros intentarán trabajar dentro de los canales existentes, pero la mayoría de las veces fracasarán debido a esas vacas flacas."

Alguna vez Naím dijo que el debate entre shock y gradualismo le resultaba absurdo. Sin embargo, el debate entre ortodoxo y heterodoxo también lo es. Hoy día nadie es totalmente ortodoxo ni nadie es totalmente heterodoxo porque lo que interesa es la funcionalidad y el resultado.

¿Será que Naím no comprende que el fracaso en las respuestas socioeconómicas de la democracia venezolana abrió el camino a Chávez/Maduro?

Naím es autor de 'The End of Power', y antes él fue editor en jefe de la revista Foreign Policy, durante 14 años, y antes fue director del Banco Mundial, imposible creer que su enfoque 2022 sea tan ramplón. Debe haber algo más que él no llegó a incorporar a su contenido

Pero ¿el fracaso de las élites es la génesis de los problemas? El problema comienza, en verdad, cuando las élites se comportan como élites. La 'burbuja' es el peor de los planetas. Esto lo reconoce su propia experiencia de la Venezuela de Pérez:

"Yo sentía los efectos de una poco fiable pero muy eficaz resistencia pasiva al programa de reformas desde dentro del equipo de gobierno. Y fuera del gobierno, ni se diga. El país entero rechazaba las reformas o las apoyaba, siempre y cuando no se tocasen sus intereses ."

." "Perdí la esperanza cuando vi la convergencia de fuerzas de todo tipo que estaban dispuestas a tumbar a Pérez. Realmente me sorprendió mucho ver a gente muy inteligente, gente decente, que contribuyó a eso ."

." "Líderes como Rafael Caldera, Ramón Escovar Salom, Marcel Granier, Oscar García Mendoza, Teodoro Petkoff, el grupo de Los Notables, los periodistas, los dueños de medios de comunicación, la mayoría de los políticos, y muchos empresarios… En fin, debe haber una larga lista de gente que por acción u omisión contribuyó a una situación que terminó tumbando a Pérez."

En cualquier caso, Naím, es un problema de la élite. Su élite. Intransferible. Así comienza el camino que lleva al poder a los personajes que él cuestiona como falsas opciones. En verdad, son disruptivos. En muchos casos, no previsibles y a menudo limitados. Pero es para otro contenido.

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

5 termas increíbles para descansar un finde largo

Cómo limpiar la pantalla del celular sin dañarlo

A las 9:00, Silvina Batakis anuncia cepo a la inflación (?)

144 motos: Aduana detectó un festival de importaciones

A El Trece no le dio para ser Telefe y le regaló su rating