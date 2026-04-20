Se avecina la lluvia de estrellas Líridas, una de las más antiguas: Cuándo y cómo verla

Las Líridas son una de las lluvias de meteoros "más antiguas", indica la NASA. "Son conocidas por sus meteoros rápidos y brillantes".

La agencia espacial estadounidense detalla que, las Líridas se han presenciado durante 2700 años, y que el primer avistamiento registrado ocurrió en el año 687 a. C., por parte de los chinos.

lluvia de meteoros Las lluvias de estrellas siempre son un espectáculo.

¿Dónde y cómo ver las Líridas?

La lluvia de meteoros Líridas es visible en todo el mundo. Para presenciar el punto máximo de las Líridas en abril, la NASA aconseja mirar hacia el este a partir de las 22:00 horas del 21 de abril y durante toda la noche del 22 de abril.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, este fenómeno tiene lugar cerca de la estrella Vega, la quinta estrella más brillante del cielo nocturno, que se encuentra en la constelación de Lyra, la Lira. De ahí, el nombre de esta lluvia de estrellas tan famosa.

¿Cuántos meteoros se ven en las Líridas?

Las Líridas pueden llegar a asombrar con "hasta 100 meteoros por hora", según la NASA. Sin embargo, generalmente, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros Líridas por hora cuando está activa.

Un dato extra y sorprendente es que esta lluvia de estrellas puede producir ocasionalmente un espectáculo mayor, cuando las Líridas dejan un destello brillante llamado bola de fuego.

Cometa C/2025 R3 también en abril

Además de la lluvia de estrellas Líridas, hay otro fenómeno astronómico importante en el mes de abril 2026.

Dentro de lo más destacado de la observación del cielo en este mes, la NASA incluye el máximo acercamiento del cometa C/2025 R3 a la Tierra. Está previsto que esto ocurra el 27 de abril.

"Alcanzará su mínima distancia a la Tierra, 73,3 millones de kilómetros", indica Josep M. Trigo Rodríguez, investigador Principal del Grupo de Meteoritos, Cuerpos Menores y Ciencias Planetarias, del Instituto de Ciencias del Espacio, en The Conversation.

¿Hay algún riesgo? "Obviamente, no hay por qué preocuparse ante este acercamiento, dado que esa distancia es algo menos de la mitad de la que separa la Tierra del Sol", asegura el experto.

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