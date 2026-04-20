Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de Axel Kicillof, debió ser operado de urgencia en Barcelona luego de sufrir un cuadro de apendicitis durante la gira oficial que la comitiva bonaerense realizó en España en los últimos días.
APENDICITIS AGUDA
Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona en plena gira con Axel Kicillof
El funcionario bonaerense debió ser operado de urgencia en una clínica de Barcelona. Permanecerá algunos días en España antes de poder regresar a la Argentina.
El gobernador bonaerense viajó al país europeo para participar de una serie de encuentros políticos internacionales y de la cumbre progresista celebrada en Barcelona, donde coincidió con dirigentes como el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum. En ese marco también mantuvo reuniones con referentes políticos europeos y latinoamericanos, en una agenda que buscó proyectar su figura más allá de la política provincial y consolidar vínculos internacionales en medio del debate sobre el futuro del peronismo hacia las elecciones de 2027.
Sin embargo, fue en el tramo final de esa gira cuando Bianco, que acompañaba al mandatario bonaerense en la delegación oficial, debió someterse a una intervención quirúrgica el sábado por la noche tras sufrir un cuadro de apendicitis que obligó a internarlo en una clínica de la ciudad catalana.
La situación alteró el cierre del viaje del gobernador bonaerense, que este domingo emprendió el regreso hacia la Argentina junto al resto de la delegación provincial. Bianco, en cambio, deberá permanecer algunos días más en España hasta recibir el alta médica y poder abordar un vuelo sin riesgos, según indicaron desde su entorno tras la operación.
Pensando en el futuro, Kicillof se reunió con Díaz, Petro y Sheinbaum
La visita de Axel Kicillof a España combinó reuniones políticas, encuentros con empresarios y participación en foros internacionales, en una agenda que también se interpreta como parte de su posicionamiento dentro del escenario político argentino y de su proyección internacional.
El primer gesto de la gira fue una reunión en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de la coalición Sumar, Yolanda Díaz, con quien mantiene una relación política cercana. El encuentro se realizó en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y dejó imágenes de sintonía entre ambos espacios, con coincidencias en torno a la necesidad de reforzar las políticas sociales, los derechos laborales y el rol del Estado frente al aumento de la desigualdad.
La agenda del gobernador bonaerense también incluyó contactos con empresarios interesados en el escenario económico argentino y la presentación de su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Ateneo de Madrid, en un conversatorio junto al politólogo Pablo Simón que reunió a académicos y analistas políticos. Durante su paso por la capital española, el mandatario provincial también había obsequiado previamente un ejemplar de la obra a Yolanda Díaz.
Tras su paso por Madrid, Kicillof se trasladó a Barcelona para participar de la Movilización Progresista Mundial, un foro impulsado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que reunió a referentes del progresismo internacional. Allí compartió espacio con dirigentes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Más allá de la agenda institucional, la gira también fue leída en clave política dentro de la Argentina. Las reuniones con dirigentes europeos, los contactos con el mundo académico y empresarial y la participación en foros internacionales aparecen como movimientos destinados a proyectar su figura más allá de la política provincial, en un contexto donde distintos sectores del peronismo comienzan a mirar el horizonte electoral de 2027.
La operación de urgencia que dejó a Bianco en Barcelona
El episodio que alteró el cierre de la gira ocurrió en las últimas horas del viaje. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales colaboradores de Axel Kicillof, debió ser operado de urgencia en Barcelona luego de sufrir un cuadro de apendicitis.
La intervención se realizó el sábado por la noche en el Hospital Sanitas Cima, un centro médico privado de la ciudad catalana. Según trascendió, la operación fue cubierta por la aseguradora del viaje oficial, Assist Card.
El propio funcionario explicó que el cuadro le impedía regresar en avión junto al resto de la comitiva bonaerense. “No podía tomar un vuelo con apendicitis porque me podía generar una peritonitis en medio del vuelo”, señaló Bianco en declaraciones al diario La Nación.
Tras la intervención quirúrgica, el ministro bonaerense deberá permanecer algunos días en España hasta recibir el alta médica. Mientras tanto, una integrante del área de protocolo del gobierno provincial permanece en Barcelona acompañándolo durante su recuperación, a la espera de que pueda viajar de regreso a la Argentina en los próximos días.
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