Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona en plena gira con Axel Kicillof

El primer gesto de la gira fue una reunión en Madrid con la vicepresidenta segunda del Gobierno español y líder de la coalición Sumar, Yolanda Díaz, con quien mantiene una relación política cercana. El encuentro se realizó en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y dejó imágenes de sintonía entre ambos espacios, con coincidencias en torno a la necesidad de reforzar las políticas sociales, los derechos laborales y el rol del Estado frente al aumento de la desigualdad.

La agenda del gobernador bonaerense también incluyó contactos con empresarios interesados en el escenario económico argentino y la presentación de su libro De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Ateneo de Madrid, en un conversatorio junto al politólogo Pablo Simón que reunió a académicos y analistas políticos. Durante su paso por la capital española, el mandatario provincial también había obsequiado previamente un ejemplar de la obra a Yolanda Díaz.

Axel Kicillof junto a Yolanda Díaz. Axel Kicillof junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, durante su reunión en Madrid en el inicio de la gira por España. PRENSA GOBERNACION/NA

Tras su paso por Madrid, Kicillof se trasladó a Barcelona para participar de la Movilización Progresista Mundial, un foro impulsado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que reunió a referentes del progresismo internacional. Allí compartió espacio con dirigentes como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Más allá de la agenda institucional, la gira también fue leída en clave política dentro de la Argentina. Las reuniones con dirigentes europeos, los contactos con el mundo académico y empresarial y la participación en foros internacionales aparecen como movimientos destinados a proyectar su figura más allá de la política provincial, en un contexto donde distintos sectores del peronismo comienzan a mirar el horizonte electoral de 2027.

La operación de urgencia que dejó a Bianco en Barcelona

El episodio que alteró el cierre de la gira ocurrió en las últimas horas del viaje. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales colaboradores de Axel Kicillof, debió ser operado de urgencia en Barcelona luego de sufrir un cuadro de apendicitis.

La intervención se realizó el sábado por la noche en el Hospital Sanitas Cima, un centro médico privado de la ciudad catalana. Según trascendió, la operación fue cubierta por la aseguradora del viaje oficial, Assist Card.

Kicillof junto a Lula. Axel Kicillof junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su participación en la cumbre progresista internacional celebrada en Barcelona.

El propio funcionario explicó que el cuadro le impedía regresar en avión junto al resto de la comitiva bonaerense. “No podía tomar un vuelo con apendicitis porque me podía generar una peritonitis en medio del vuelo”, señaló Bianco en declaraciones al diario La Nación.

Tras la intervención quirúrgica, el ministro bonaerense deberá permanecer algunos días en España hasta recibir el alta médica. Mientras tanto, una integrante del área de protocolo del gobierno provincial permanece en Barcelona acompañándolo durante su recuperación, a la espera de que pueda viajar de regreso a la Argentina en los próximos días.

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