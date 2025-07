Trump sanciona a De Moraes para salvar a Bolsonaro y Lula defiende su soberanía

Que esto sirva de advertencia para quienes pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas no pueden protegerlos (Marco Rubio) Que esto sirva de advertencia para quienes pisotean los derechos fundamentales de sus compatriotas: las togas no pueden protegerlos (Marco Rubio)

Según la administración trumpista, la "persecución" al expresidente Bolsonaro "está contribuyendo al deterioro deliberado del Estado de derecho" en el país y amenazando "la política de EE.UU. de promover la libertad de expresión y las elecciones libres y justas" en el mundo.

image EE.UU. le revocó la visa al juez Moraes, sus familiares y otros aliados | GENTILEZA DE IMAGEN DE BOLSONARO

Al respecto, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, responsabilizó a dicho juez brasileño de emprender "una campaña opresiva de censura", "detenciones arbitrarias" y "juicios politizados, incluyendo uno contra el expresidente Jair Bolsonaro"

Las sanciones, los aranceles y a la supuesta caza de brujas contra Bolsonaro que esbozó Trump

El presidente estadounidense Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva en la que impone aranceles del 50 % a los productos brasileños en respuesta a la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que ha lanzado el gobierno de Lula contra Washington.

El documento firmado por Trump dice que "las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos" y en consecuencia, declara una "emergencia nacional con respecto a dicha amenaza". También a miembros del gobierno de Lula de "infringir" la libertad de expresión y "violar derechos humanos".

image Jair Bolsonaro | FOTO DE ARCHIVO

Es que hace unas semanas, cuando el Supremo Tribunal de Brasil (STF) dispuso que Bolsonaro debía usar una tobillera eléctrica, no usar sus redes y tenía prohibido comunicarse con la diplomacia estadounidense, también afirmó que la administración de Donald Trump evaluaba brindarle asilo, más aún cuando Eduardo Bolsonaro, el hijo del líder, se encuentra en Washington.

En ese sentido, la medida cautelar impuesta por el STF partió de un informe de la Policía Federal, el cual reveló que Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, "vienen trabajando, durante los últimos meses, con autoridades gubernamentales de los Estados Unidos de América, con el objetivo de obtener la imposición de sanciones contra agentes públicos del Estado brasileño".

Ambos actuaron "intencionadamente y a sabiendas de forma ilícita" y "con el propósito de intentar someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal al escrutinio de otro Estado extranjero, mediante actos hostiles derivados de negociaciones espurias y criminales con patente obstrucción a la justicia y el claro propósito de coaccionar a este Tribunal".

Según el juez supremo Moraes, ahora sancionado por EE.UU., Bolsonaro viene cometiendo "ACTOS EJECUTIVOS CLAROS y EXPRESOS y CONFESIONES FLAGANTES DE LA PRÁCTICA DE ACTOS CRIMINALES, especialmente los delitos de coacción en el curso del proceso, obstrucción de la investigación de un delito penal que involucra una organización criminal y un atentado a la soberanía y permanecen, siempre en el sentido de inducir, instigar y asistir a un gobierno extranjero a practicar actos hostiles a Brasil y el intento flagrante de someter el funcionamiento del Supremo Tribunal Federal a los Estados Unidos de América, con el propósito de 'archivar/extinción' del AP 2668".

"LA CORTE SUPREMA FEDERAL siempre será absolutamente inflexible en la defensa de la soberanía nacional y en su compromiso con la democracia, los derechos fundamentales, el Estado de derecho, la independencia del Poder Judicial Nacional y los principios constitucionales brasileños. Debemos recordar siempre la lección de Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos de América, responsable del mantenimiento de la Unión y la Proclamación de la Emancipación, quien afirmó que «los principios más importantes pueden y deben ser inflexibles", sentenció De Moraes.

Lula refuerza su discurso de soberanía nacional frente a Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió defender su Corte Suprema de lo que llamó una “interferencia inaceptable” tras la imposiciónpor parte de Donald Trump de aranceles del 50 % a los productos brasileños y sanciones contra el juez Alexandre de Moraes en represalia por el proceso penal que Bolsonaro enfrenta en Brasil.

Posiblemente Trump no sepa que aquí en Brasil la justicia es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (Lula ante The New York Times) Posiblemente Trump no sepa que aquí en Brasil la justicia es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (Lula ante The New York Times)

Lula rechazó como “injustificable” el uso de lo que dijo era una presión política de una potencia extranjera, la cual, según él, se ha metido en los mecanismos de independencia de poderes y en la soberanía de un país: “Brasil sigue dispuesto a negociar aspectos comerciales de su relación con Estados Unidos, pero no renunciará a los mecanismos de defensa previstos en su legislación”, escribió en X.

Asimismo, este jueves, a través de X, publicó un mensaje en el que defendió la soberanía nacional de Brasil y su autonomía respecto a las presiones externas, como una indirecta a Trump.

"Sin soberanía, Brasil no existiría", escribió Lula, quien además afirmó que la soberanía es la base de la libertad, la independencia y la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria.

La soberanía es la autoridad que un pueblo tiene sobre su propio destino La soberanía es la autoridad que un pueblo tiene sobre su propio destino

Además, sostuvo que su gobierno ha asumido muchos desafíos, como "devolver a Brasil al escenario internacional, reconstruir las políticas públicas que se habían desmantelado y sacar al país del mapa del hambre ", y que "con compromiso y trabajo duro, estamos prosperando".

Asimismo, aseveró que, si bien la soberanía de Brasil no es negociable, el diálogo internacional debe basarse en el respeto mutuo. "La seriedad no exige servilismo. Trato a todos con gran respeto. Pero quiero ser tratado con respeto", sentenció.

Otras lecturas de Urgente24:

Científicos transmiten EN VIVO desde 4.000 metros de profundidad en Mar del Plata

NASA informó del 2025 OW: ¿Qué pasaría si el asteroide cayera en Buenos Aires?

Sin lluvia de inversiones, el Gobierno pone la 'carnada' de la ciudadanía

Interna peronista: Juan Grabois dinamita a Sergio Massa y agita la ruptura en el PJ