La miniserie de 5 capítulos que arrasa y tenés que ver cuanto antes

Netflix estrenó una miniserie que ya se está apoderando del ranking de las más vistas. Esta nueva producción promete muchísimo y cuenta con una trama que te atrapa desde el primer momento, dejando a todos con ganas de más. No te la vas a querer perder.
La plataforma de Netflix siempre trae series nuevas para seguir sumando a su catálogo y varias de ellas se convierten en verdaderos sucesos. Esta vez presenta una miniserie que sin duda se va a convertir en la favorita de muchos.
La miniserie que es un éxito en Netflix
Se trata de la serie británica Rehén, la cual se estrenó el pasado 21 de agosto en la plataforma. Si bien es una trama mayormente política, lo cierto es que agrega otros condimentos que la hacen muy interesante y atrapan al usuario enseguida.
Una historia cargada de política desde su costado más oscuro, con desapariciones y decisiones que sin duda son muy difíciles. A lo largo de sus 5 episodios te va envolviendo de gran manera con mucha tensión y suspenso.
La misma está protagonizada por Suranne Jones, Julie Delpy y Corey Mylchreest. Una serie que demuestra todo el poder que se puede ejercer en la política y los asuntos que hay detrás de ella. Es de esas series que te dejan con ganas de más.
“Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible”, dice la sinopsis de Netflix. Una miniserie espectacular.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La nueva miniserie argentina que causa furor en Netflix y todos aclaman
La miniserie que es un éxito en Netflix y te atrapa desde el inicio
Tiene 4 capítulos y es la miniserie de Netflix que todos recomiendan
La miniserie de solo 4 capítulos que arrasa en Netflix y te atrapa desde el inicio