La Selección Argentina se mide ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste y la Vinotinto se enfrentan en el Monumental a partir de las 20.30 y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El combinado venezolano se juega la clasificación al Mundial 2026.
Franco Mastantuono titular: la Selección Argentina despide a Messi en el Monumental
Desde las 20.30, la Selección Argentina se enfrenta a Venezuela por la fecha 17 de Eliminatorias. Lionel Messi juega su último partido oficial en el país.
19:59
VIDEO: Messi no aguantó las lágrimas ni en la entrada en calor
19:10
¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina!
18:45
Te vas a emocionar: el emotivo VIDEO que publicó AFA por la despedida de Messi
18:11
Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico
17:53
Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos
17:53
Equipo confirmado en la Selección Argentina
Dos realidades muy distintas se juegan esta noche en el estadio de River Plate. La selección dirigida por el Bocha Batista sabe que se juega sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marcha séptimo en la tabla de posiciones, por ahora en zona de repechaje.
Por lo menos debe sacar un punto ante la Selección Argentina, para aspirar a llegar a la última fecha con chances de clasificar.
Enfrente, un capítulo totalmente diferente se desenvuelve con una carga emocional muy fuerte. Es el último partido que Lionel Messi jugará de manera oficial en el país; el último de toda su carrera. Lo que quede de aquí en adelante serán solo amistosos, y luego el Mundial.
