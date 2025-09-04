Franco Mastantuono titular: la Selección Argentina despide a Messi en el Monumental

Live Blog Post

Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos

Finalmente, Scaloni se inclinó por Franco Mastantuono para el once titular. El juvenil del Real Madrid hará su debut como titular de la Selección Argentina, luego de haber debutado oficialmente ante Chile la fecha pasada, cuando jugó un puñado de minutos.

El ex River le ganó la pulseada a Nico Paz, otro de los talentos arropados por este cuerpo técnico. Cuando le habían consultado por Mastantuono en la conferencia de prensa de ayer, Scaloni dijo: "También está Nico Paz, que ya fue titular. Son ideas que tengo en la cabeza y que vamos a terminar de cerrar hoy".

Parecía que Paz se posicionaba para ir desde el arranque, pero finalmente es Mastantuono. Sin embargo, es muy probable que el líder del Como 1907 ingrese desde el banco de suplentes y juegue un rato.