Franco Mastantuono titular: la Selección Argentina despide a Messi en el Monumental

Desde las 20.30, la Selección Argentina se enfrenta a Venezuela por la fecha 17 de Eliminatorias. Lionel Messi juega su último partido oficial en el país.

4 de septiembre de 2025 - 18:07

EN VIVO

La Selección Argentina se mide ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albiceleste y la Vinotinto se enfrentan en el Monumental a partir de las 20.30 y con el arbitraje del chileno Piero Maza. El combinado venezolano se juega la clasificación al Mundial 2026.

Dos realidades muy distintas se juegan esta noche en el estadio de River Plate. La selección dirigida por el Bocha Batista sabe que se juega sus últimos cartuchos para lograr el histórico boleto a la Copa del Mundo. Marcha séptimo en la tabla de posiciones, por ahora en zona de repechaje.

Por lo menos debe sacar un punto ante la Selección Argentina, para aspirar a llegar a la última fecha con chances de clasificar.

Enfrente, un capítulo totalmente diferente se desenvuelve con una carga emocional muy fuerte. Es el último partido que Lionel Messi jugará de manera oficial en el país; el último de toda su carrera. Lo que quede de aquí en adelante serán solo amistosos, y luego el Mundial.

VIDEO: Messi no aguantó las lágrimas ni en la entrada en calor

¡Cambio de último momento en la formación titular de Argentina!

A pesar de su molestia muscular, Tagliafico le pidió a Scaloni expresamente poder jugar el partido. Así, el ex Independiente ingresa por el Huevo Acuña.

Te vas a emocionar: el emotivo VIDEO que publicó AFA por la despedida de Messi

Por qué el Huevo Acuña es titular antes que Nicolás Tagliafico

Scaloni optó por Acuña ante la lesión de Tagliafico. El lateral izquierdo del Lyon se resintió de una dolencia muscular que había sufrido en el último partido que disputó con el club francés y es baja en la Albiceleste. El DT se inclinó por la experiencia del Huevo.

Nico Paz perdió la pulseada ante Franco Mastantuono, pero sumará minutos

Finalmente, Scaloni se inclinó por Franco Mastantuono para el once titular. El juvenil del Real Madrid hará su debut como titular de la Selección Argentina, luego de haber debutado oficialmente ante Chile la fecha pasada, cuando jugó un puñado de minutos.

El ex River le ganó la pulseada a Nico Paz, otro de los talentos arropados por este cuerpo técnico. Cuando le habían consultado por Mastantuono en la conferencia de prensa de ayer, Scaloni dijo: "También está Nico Paz, que ya fue titular. Son ideas que tengo en la cabeza y que vamos a terminar de cerrar hoy".

Parecía que Paz se posicionaba para ir desde el arranque, pero finalmente es Mastantuono. Sin embargo, es muy probable que el líder del Como 1907 ingrese desde el banco de suplentes y juegue un rato.

Equipo confirmado en la Selección Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, Mastantuono; Álvarez, Almada, Messi

