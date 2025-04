Uber y Didi ganan terreno en Rosario y explotan los taxistas

image.png Alta tensión en la ciudad.

Sin embargo, el gremio del taxi reconoce que hubo esfuerzos para modernizar el servicio, incluyendo el desarrollo de apps propias y la incorporación de tecnología, aunque insisten en que el problema central es la competencia ilegal.

¿El fin de los taxis?

Como es cierto que los taxistas apuntan contra el oficialismo municipal, la respuesta no tardó en llegar. Es más, en febrero, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, fue tajante: "El taxi no está en crisis por las apps, sino porque no se adapta a lo que los usuarios necesitan".

Como cierre, sentenció que "El problema no es la normativa, es falta de decisión para mejorar".

Una protesta que se mantiene

Hace poco más de un mes, una manifestación de taxistas en las inmediaciones de la terminal de Ómnibus contra el avance de Uber en Rosario, que incluyó la quema de neumáticos y un corte de tránsito, se puso tensa cuando aparecieron coches a los que señalaron como adheridos a la aplicación de viajes. Los trabajadores abordaron y retuvieron los conductores mientras exigían que fuesen fiscalizados a los agentes de seguridad presentes.

Entre gritos y empujones, los taxistas autoconvocados exigieron a los agentes presentes que se les requieran a los choferes los documentos pertinentes, impidiéndoles seguir la marcha. No obstante, fueron autorizados para seguir adelante, lo cual intensifica el malestar del sector.

image.png Los taxistas impedían que Uber continúen con sus viajes, sin embargo, el operativo policial impidió que esto pase.

